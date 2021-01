Crisi di governo: Renata Polverini minacciata sui social

Non tende a placarsi il clima teso nel nostro paese. A tenere banco sono sempre le questioni politiche dovute alla crisi di governo aperta diversi giorni fa da Matteo Renzi di Italia Viva. Crisi di governo che è passata per la fiducia alla camera e al senato, ma lasciando dietro di sè un malcontento generale il quale è sfociato in insulti e minacce via web.

Potrebbero essere proprio questi i motivi ingiustificabili delle minacce ricevute da Renata Polverini sui social nei giorni scorsi. Infatti, la deputata in settimana, a sorpresa, ha votato per la fiducia al governo e per tali motivi è stata espulsa da Forza Italia ed è entrata nel gruppo Centro Democratico di Tabacci.

E’ stata proprio la Poverini a dichiarare in un post sul suo profilo social di essere stata presa pesantemente di mira da profili falsi o sconosciuti. Stando a quanto raccontato dalla deputata avrebbe ricevuto insulti di ogni genere e, cosa ancor più grave, minacce di morte. Motivi per il quale ha deciso di sporgere denuncia rivolgendosi alle forze dell’ordine.

“Stamattina dopo la mia corsa mattutina e preso il caffè vi auguro una buona giornata. Vorrei anche comunicarvi che, dopo una settimana in cui ho letto solo alcuni degli insulti che ho ricevuto, ho deciso di recarmi presso il posto di polizia della Camera dei deputati per sporgere denuncia rispetto ai contenuti che nulla hanno a che fare con la critica politica. Tra i commenti oltre a minacce di morte o percosse fisiche sono stata appellata con parole inaccettabili come Puttana, Troia, Zoccola, Prostituta, Ladra ecc… E chi più ne ha più ne metta”, si può leggere da un post su Facebook.

Una situazione vissuta, purtroppo, da tanti altri politici italiani e sembra non voler cessare. Ora i commenti con insulti e minacce sono al vaglio della Polizia. Intanto, la Polverini ha amesso lei stessa di aver cancellato molti di quei commenti affinchè non fossero letti dai suoi lettori e gente che la segue da anni.