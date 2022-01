Porre un freno alla nuova escalation di contagi da Covid-19 che il nostro Paese sta vivendo, questo è l’obiettivo che il Governo sta perseguendo in queste ore. Nelle scorse 24 ore si è toccata la cifra record dei 170.844 casi in 24 ore, qualcosa mai successa prima, con i morti che cominciano di nuovo ad aumentare in maniera esponenziale, 259 nella giornata di ieri.

Per questo l’Esecutivo terrà oggi un nuovo Consiglio dei Ministri in cui si decideranno nuove regole soprattutto per quanto riguarda il Super Green Pass, che potrebbe essere obbligatorio su tutti i posti di lavoro, sia pubblici che privati. Il Cdm potrebbe essere preceduto da una cabina di regia, visto che non sarebbe ancora stato convocato. Sull’estensione dell’obbligo del Super Green Pass sul posto di lavoro alcune forze politiche, come la Lega, sono contrarie.

Dubbi di M5S e PD

L’ipotesi di estendere l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori non convince totalmente neanche il Movimento 5 Stelle, e fa storcere il naso anche al PD, che invece sarebbe più propenso di introdurre un obbligo vaccinale per tutti. Ma su questo punto la battaglia si presenta ardua e difficile. Possibile però che si arrivi ad un’altra soluzione.

Sul tavolo del Governo c’è anche la possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale per gli over 60, che attualmente sono quelli che finiscono in ospedale e che subisono le conseguenze più gravi dalla malattia Covid-19. Secondo gli esperti non si conosce ancora il periodo in cui la nuova ondata provocata dalla variante Omicron debba raggiungere il picco. Con questi numeri è difficile fare previsioni. Sono 1,2 milioni gli over 60 che non hanno ancora ricevuto nemeno una dose di vaccino.

Nei prossimi giorni poi partiranno anche le scuole, a anche su questo punto, visto l’aumento dei contagi, si sta cercando di trovare la quadra su come e quando far scattare la Dad. Le Regioni propongono al Governo lo stop alla frequenza anche con un solo alunno positivo, la soglia minima è invece aumentata a due alunni contagiati per le scuole primarie e secondarie di primo grado per gli studenti di età inferiore ai 12 anni e a tre per i maggiori di 12 anni.