Ormai è noto a tutti, il Governo italiano ha dato una nuova stretta alle libertà personali per poter contrastare la nuova ondata pandemica che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese e l’intera Europa. Stretta che, lo precisiamo, riguarda soltanto le persone non vaccinate contro il Sars-CoV-2, che già dal 20 gennaio saranno costrette a fare i conti con alcune limitazioni per poter entrare anche in tutta una serie di servizi.

Dal primo febbraio servirà il Green Pass “base” per poter accedere anche in banca o alla posta e chi non è vaccinato sarà costretto a farsi un tampone che dovrà dare esito negativo. Se sia rapido o molecolare non importa, basta presentare un test negativo all’ingresso dell’esercizio. Ma l’Esecutivo sta completando la lista di quelle attività dove invece non servirà il Green Pass per poter accedere.

Dove non servirà il Green Pass?

Dal prossimo 20 gennaio il Green Pass “base” sarà anche necessario per potersi recare dal parrucchiere o dal barbiere. Con il nuovo Decreto Legge rimarranno escluse però alcune attività, in cui anche i non vaccinati potranno fare liberamente ingresso e senza presentare un test negativo. Si tratta delle stesse attività riconosciute come “essenziali” durante il lockdown del 2020.

I non vaccinati, ma anche chi non ha un tampone negativo quindi, potrà recarsi tranquillamente ad esempio nei supermercati per poter comperare il cibo. Lo stesso chi non ha nessun tipo di certificazione anti Covid potrà entrare nelle macellerie, al tabacchino e in tutti quei negozi che vendono servizi essenziali per la persona, ma anche nelle edicole.

Per quanto riguarda i negozi situati all’interno dei centri commerciali c’è il nodo controlli da sciogliere. Molto probabilmente si opterà per controllare il pass vaccinale o “base” all’ingresso di ogni attività commerciale presente nella galleria. Con il nuovo Decreto Legge ci si potrà recare dai carabinieri o presso gli altri uffici di Polizia Giudiziaria (Questura, comandi delle polizie locali) senza Green Pass anche per presentare una denuncia.