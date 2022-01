La pandemia di Covid-19 sembra avviarsi verso l’endemia, tanto che alcune nazioni europee stanno pensando di rivedere i loro piani di contrasto al Sars-CoV-2. La Gran Bretagna ad esempio dal prossimo 27 gennaio dirà addio al Green Pass per poter entrare all’interno dei locali pubblici, così come sarà abolito l’utilizzo obbligatorio della mascherina, che sarà consigliato indossare solo in presenza di numerosi assembramenti. Insomma un ritorno alla normalità.

Ma gli italiani si stanno chiedendo in queste settimane quando da noi potranno cessare le misure emergenziali. Dobbiamo ricordare, a scanso di equivoci, che il nostro Paese è stato il primo ad essere investito dal Covid in Occidente e da noi il Covid ha fatto davvero una strage. Da sempre il Governo, sia guidato da Conte che da Draghi, ha utilizzato la linea della prudenza. E i numeri ora sembrano dare ragione, in quanto seppur il tasso di infezione è cresciuto a dismsisura in questo mese e mezzo, il Paese sta comunque reggendo bene alla quarta ondata di Covid. Per quanto riguarda lo stato di emergenza quest’ultimo potrebbe finire il prossimo 31 marzo, ma le cose forse non stanno proprio in questa maniera.

Emergenza fino a dicembre 2022

Secondo quanto riportato in queste ore dalla testata giornalistica Affaritaliani, in Senato sarebbe stato depositato un documento datato 16 gennaio 2022 nel quale ci sarebbe scritta la proposta di prolungare lo stato di emergenza fino al prossimo dicembre corrente anno. Il disegno è stato presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco.

Il provvedimento sarebbe stato annunciato “nella seduta n. 379 del 16 novembre 2021”. Affaritaliani fa presente che il decreto legge del 2008 indica come “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi” – per un totale quindi di 24 mesi, ovvero due anni.

L’Esecutivo per il momento non ha confermato nè smentito questa notizia. Gli esperti indicano come Omicron sia una variante molto più contagiosa, ma che avrebbe effetti molto più lievi sulle persone, soprattutto in quelle vaccinate. Qualcuno però teme che in autunno possano arrivare varianti molto più contagiose.