Si allentano già da subito, e non dal 24 maggio come detto in precedenza, le regole anti Covid-19 in Italia. Nelle scorse ore il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto anti pandemia varato dal Premier Mario Draghi, che ha illustrato la road map che ci poterà, entro l’estate, ad una sorta di normalità. Si comincia ad allentare prima di tutto il divieto di spostamento notturno, ovvero il coprifuoco, che da questa sera scatterà alle ore 23:00 e non più alle 22:00. Durerà sempre fino alle 5:00 del mattino.

Per quanto riguarda questa misura il Governo ha intenzione di abolirla del tutto a partire dal 21 giugno. Dal 7 giugno l’orario del coprifuoco sarà posticipato alle 24:00. Questo consentirà alle attività di ristorazione di lavorare qualche ora in più, almeno fino a quando la misura non sarà abolita del tutto e ci si potrà trattenere fuori casa quanto si vuole, e sempre rispettando le regole anti pandemia. Non cambia nulla, per il momento, in zona arancione e rossa, dove il coprifuoco resta fissato alle 22.

Verso la normalità

Insomma, nonostante qualche territorio abbia delle restrizioni leggermente più pesanti di altri, in Italia la situazione epidemica, per il momento, sembra volgere al meglio. Queste ultime settimane di maggio forniranno indizi utili sull’andamento della pandemia. Dall’1 giugno bar e ristoranti potranno ospitare i clienti anche all’interno delle strutture: per adesso tali attività potranno servire i clienti solo negli appositi spazi esterni dotati di sedie e tavolini, che devono essere distanziati.

Dal 15 giugno saranno anche consentiti matrimoni e feste di ogni tipo, a patto però che gli ospiti invitati siano muniti di un grenn pass, ovvero quell’apposito certificato che indica l’avvenuta vaccinazione dell’individuo che partecipa alla festa. Il pass lo si potrà ottenere comunque anche se si è guariti dal Covid da almeno sei mesi oppure se nelle 48 ore precedenti si è fatto un tampone risultato negativo.

Regole rigide, quindi, ma che permetterano alle persone di socializzare. In zona bianca, inoltre, il coprifuoco viene completamente abolito e nelle prossime settimane alcune regioni sono già candidate ad entrare nella fascia di rischio più bassa. Secondo i virologi l’estate sarà più tranquilla, ma bisognerà guardare sempre il numero dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva. Evitare un quarta ondata in autunno è fondamentale per far ripartire il Paese completamente.