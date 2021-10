In tutta Italia prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti Covid-19, anche se in questi giorni si deve segnalare una brusca diminuzione delle prime dosi somministrate, passate da 50.000 al giorno, a poco più di 20.000 nella giornata del 26 ottobre. La situazione, se dovesse continuare così, causerebbe problemi di non poco conto, in quanto il Governo puntava a raggiungere il 90% della popolazione immunizzata entro i primi giorni di dicembre.

Se il calo delle prime dosi dovesse continuare sarà molto difficile arrivare a tale cifra per i primi giorni di dicembre, e tutto slitterebbe a marzo 2022, quindi la prossima primavera. Per il momento si aspetterà di vedere come procederà la campagna vaccinale e poi si prenderanno eventuali decisioni. Si pensa quindi o di prorogare l’utilizzo del Green Pass fino a marzo 2022, per l’appunto, oppure di introdurre l’obbligo vaccinale selettivo per alcune categorie di lavoratori a contatto con il pubblico.

Figliuolo: “Andare al 90%”

Il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha dichiarato che l’obiettivo è quello di sfondare quota 86% di persone vaccinate e “andare al 90%”. Ma come dice il proverbio, potremmo usare questo eufemismo, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Allo stesso Ministero della Salute le posizioni sono contrastanti.

Per Pierpaolo Sileri, il pass vaccinale dovrà essere l’ultima misura ad essere abolita, dopo distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine al chiuso. Questo per Sileri si potrà fare soltanto quando la situazione epidemiologica lo consentirà, per cui Sileri dà per assodato che il pass lo si potrebbe utilizzare anche fino alla prossima primavera. Per il Sileri la terza dose dovrà essere somministrata a tutti.

Andrea Costa è invece più prudente e alla stampa nazionale ha ricordato di come l’utilizzo del Green Pass è legato alla cessazione dello stato di emergenza, previsto per il 31 dicembre prossimo, emergenza che il Governo potrebbe anche decidere di prorogare fino alla fine del mese di gennaio 2022. Se la situazione non migliorerà drasticamente da gennaio si potrebbe poi inoltre prorogare, forse di qualche mese, lo stesso stato di emergenza sanitaria.