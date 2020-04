Coronavirus. Sileri: "Convivere con il virus fino al vaccino"

Cosa ne pensa l’autore

Rita Piras - Ormai lo abbiamo capito: non si potrà tornare alla normalità di punto in bianco. Del resto abbandonare le misure di prevenzione troppo presto potrebbe vanificare tutti i sacrifici fatti fino a questo momento. La battaglia contro questo nemico invisibile non è finita. Secondo gli esperti al momento è pressoché impossibile prevedere esattamente quando cesserà l'emergenza sanitaria causata dal Covit-19. Quel che è certo è che alcune cose, come il modo di rapportarci agli altri, cambieranno per sempre.