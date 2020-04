Coronavirus: Maria Elisabetta Casellati dona 50 mila euro divisi tra gli ospedali di Bergamo e Padova

Il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha compiuto un gesto importante che va a sostegno delle strutture ospedaliere che, in un momento come questo, hanno un grande bisogno di aiuti economici vista l’emergenza da Covid-19. L’avvocata ha fatto una comunicazione, in quanto ha donato una cifra rilevante pari a 50 mila euro che è stata destinata a due aziende ospedaliere del Nord che hanno il necessario bisogno. Si tratta dell’azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a cui sono andati 25mila euro.

Lo stesso discorso deve essere fatto per l’Azienda ospedaliera di Padova, a cui è stata devoluta la stessa cifra. Il ricavato è stato ottenuto grazie alla campagna fondi lanciata dalla stessa Casellati, resasi promotrice di questa iniziativa che ha avuto i suoi frutti. Sono arrivate le dichiarazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati che ha fatto questa comunicazione, attraverso i social, in particolare sulla propria pagina ufficiale di Instagram.

Le parole di Maria Elisabetta Alberti Casellati

Ha fatto intendere che la somma è stata devoluta a queste due strutture ospedaliere, in quanto sono state tra le cittè più colpite da questa pandemia. Queste sono state le dichiarazioni al riguardo del presidente del Senato, la quale ha espresso tali parole: “Un piccolo segnale di attenzione e vicinanza alle due strutture che, fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, sono state impegnate per garantire assistenza alle prime comunità colpite dalla diffusione del virus”.

Sono arrivati molti commenti da parte degli utenti dopo l’annuncio della Casellati ed è stata sottolineata la stima nei confronti della prima donna a essere eletta come presidente del Senato. Lo dimostrano queste parole: “Gesto umano bello, grazie Elisabetta Casellati che adoro per quanto sta facendo per tutti”.

Nel corso di questa emergenza la Casellati è sempre stata presente in prima linea, dimostrando vicinanza alla regione Lombardia: “Vivo apprezzamento per l’ultimazione dell’ospedale Fiera manifestato a Fontana”.