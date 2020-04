Coronavirus: gaffe di Di Maio, in diretta TV, sulla distanza minima di sicurezza

Se la quarantena sta innervosendo non poco le persone, in quanto impossibilitate a uscire, è probabile che i primi effetti siano arrivati anche a Di Maio, in quanto è stato protagonista di una gaffe che in poco tempo ha fatto il giro del web. Il tutto è avvenuto in diretta TV, nel programma Agorà trasmesso su Rai 3.

Proprio in quell’occasione l’ex “boss” del Movimento 5 Stelle stava parlando riguardo alle misure intraprese per far mantenere le dovute distanze tra le persone. In quel momento, un po’ più dietro c’erano dei lavoratori, e degli uomini della Guardia di Finanza. Proprio questi ultimi non stavano rispettando la distanza di sicurezza, e Di Maio sembra aver preso fischi per fiaschi.

Luigi Di Maio: “Prendiamo le misure”

La conduttrice del programma, Serena Bortone, ha fatto notare a Di Maio che i lavoratori alle sue spalle non stavano rispettando la distanza minima di un metro tra essi. La frase detta, ovvero “Faccia distanziare anche le persone dietro di lei”, è stata male interpretata da parte di Di Maio.

Infatti, quest’ultimo ha risposto con: “Sono a 5-6 metri, se vuole misuriamo con i passi”. Inutile dire che la gaffe è diventata virale in tempi record, con molti utenti che hanno ironizzato proprio sul suo modo di fare politica, non da tutti condiviso, come avviene spesso da parte delle varie fazioni politiche.

La conduttrice non ha ribattuto, e molto probabilmente aveva capito di non essere stata intesa. Pertanto, forse per cercare di limitare una brutta figura, ha preferito non dare ulteriori risposte. Tuttavia, al web non sfugge niente e l’argomento del giorno è prontamente servito. È possibile considerarlo come un modo per sdrammatizzare quanto sta accadendo in questi ultimi giorni, anche se c’è da ben sperare in quanto la curva dei contagi si sta appiattendo, se non addirittura abbassando leggermente. Però, c’è ancora molto lavoro da fare per poter accennare ad un inizio della normalità.