Charles Michel, "Unione Europea e Usa siano baluardo di un ordine mondiale con regole"

“L’Unione europea e gli Stati Uniti devono essere il baluardo di un ordine mondiale basato sulle regole”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, durante l’assemblea plenaria che si è tenuta nelle scorse ore al Parlamento Europeo con sede a Bruxelles. Durante l’incontro, il Presidente ha fatto presente che il periodo pandemico che stiamo vivendo è molto particolare, per cui ci vogliono delle regole condivise per poter affrontare al meglio l’emergenza planetaria che tutti stiamo vivendo. Michel si è rivolto soprattutto al neo-presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a cui ha proposto un nuovo patto “per costruire insieme un mondo migliore”.

Proprio oggi 20 gennaio, infatti, si chiude l’era del Governo di Donald Trump, accusato dall’avversario di non aver saputo gestire al meglio la crisi pandemica e di aver portato nuovamente l’America in crisi. “Nel primo giorno del suo mandato, invito il presidente Biden in Europa per prendere parte a una riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles, e che si possa tenere in parallelo a un vertice Nato” – queste le parole del Presidente Charles Michel.

Stati Uniti ed Europa insieme per le sfide

Con il Governo Biden, l’Unione Europea spera quindi di poter allacciare rapporti ancora più forti con gli Stati Uniti. All’assemblea plenaria è intervenuta anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la quale ha definito come “una nuova alba” l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. C’è quindi molta speranza all’interno degli organismi europei che il dialogo con gli States possa riprendere. Tutti gli esponenti del Consiglio Europeo ritengono molto importante l’alleanza con gli Stati Uniti, in quanto, così facendo, si possono affrontare le sfide che attendono l’umanità in futuro.

Secondo la von der Leyen dopo quattro anni l’Europa avrà un amico alla Casa Bianca, Biden appunto. Lo stesso neo-presidente a Stelle Strisce, nelle scorse settimane, aveva dichiarato di essere disponibile ad un ampio confronto con il Vecchio Continente e le sue istituzioni, in quanto solo cooperando si possono adempiere gli obiettivi prefissati. La sfida della pandemia ha fatto capire a tutti, infatti, che c’è bisogno di una sorta di “nuovo ordine mondiale” per poter far fronte ai problemi globali.

Intanto il Presidente statunitense, ha fatto sapere che da domani 21 febbraio le regole anti pandemia si faranno più stringenti su tutto il territorio nazionale. A partire dall’utilizzo obbligatorio delle mascherine, all’instaurazione di ulteriori divieti di viaggio verso numerosi paesi europei e soprattutto verso il Brasile. Tale restrizioni erano state eliminate lunedì 19 gennaio dall’uscente Donald Trump, ma Biden è intenzionato a ripristinarle in toto.