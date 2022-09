Bonus 200 euro, in arrivo il pagamento automatico: ecco per chi

Ascolta questo articolo

In questo periodo, si sa, gli italiani stanno facendo i conti con qualcosa che non si aspettavano minimamente, ovvero una nuova crisi economica scaturita dalle ostilità che si sono venute a creare ad Est dell’Europa, specialmente in Ucraina, entrata in contrasto con la Russia per le ragioni che tutti conoscono. La situazione ha portato al deteriorarsi dei rapporti tra il governo di Mosca e tutto l’Occidente, Italia inclusa, questo perchè molte nazioni europee e gli stessi USA hanno introdotto sanzioni contro la Russia.

Ciò ha avuto ripercussioni anche nei nostri territori, che importano molte materie prime, gas incluso, proprio dal territorio russo. Il caro carburanti è uno dei problemi con il quale stiamo facendo i conti, ma questo ha portato anche all’aumento del prezzo del cibo, come pasta, pane, frutta e verdura. Questi aumenti rappresentano un vero salasso per gli italiani, per questo il Governo ha deciso di elargire dei bonus per poter aiutare le persone in difficoltà. Il recente caro bollette ha mandato ancora più in crisi gli italiani, ma ci sono delle novità positive per quanto riguarda proprio il bonus di 200 euro varato dall’Esecutivo per sopperire alle difficoltà economiche scaturite da questa nuova crisi.

Bonus versato in automatico

Come già sostenuto dal Governo che fino a poco tempo fa era presieduto da Mario Draghi, a beneficiare del bonus saranno sia lavoratori che pensionati, ma anche percettori del Reddito di Cittadinanza. Ogni categoria ha i suoi requisiti per poter fare richiesta, alcuni lo hanno già ricevuto in automatico sul proprio conto corrente.

Ma sul bonus di 200 euro ci sono appunto delle novità soprattutto per quanto riguarda una categoria di lavoratori, la quale anch’essa potrà beneficiare di questo aiuto da parte dell’Esecutivo. Sicuramente quella che vi stiamo per dare è una bella notizia che farà felici milioni di persone in Italia.

A breve infatti i collaboratori sportivi (ovvero chi presa il proprio servizio come collaboratore presso una struttura sportiva) riceveranno in automatico il bonus di 200 euro. Recentemente anche tale categoria è stata inclusa in quelle aventi diritto al bonus. A comunicarlo è stata la società Sport e Salute. Il bonus verrà erogato in automatico tra i mesi si settembre, ottobre e novembre.