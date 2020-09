Bergamo, Salvini sofferente per una spalla indolenzita a causa dei numerosi selfie

I selfie, ovvero gli autoscatti che si fanno con il cellulare, stanno diventando sempre più di uso comune e sono tantissimi i personaggi dello spettacolo, della musica e anche della politica che non si sottraggono a questo momento della foto con il proprio divo. Il segretario della Lega, ovvero Matteo Salvini, ne sa qualcosa in quanto alla fine di un discorso o comizio ne approfitta per scattarne qualcuno.

Proprio questa sua mania per i selfie gli ha causato dolore a una spalla. Nella giornata di mercoledì 16 settembre, Matteo Salvini ha presenziato in diversi discorsi e comizi nei vari paesini della città di Bergamo, ovvero Cene, Almè e Sorisole che andranno alle urne nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Terminato il suo discorso che è sempre accompagnato dalla colonna sonora di “Notti magiche”, la canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, ha piacere d’intrattenersi sempre con il suo seguito chiacchierando con loro e facendosi un selfie che non manca mai tra le tante immagini di Salvini che si vedono online.

Come sempre, Salvini si è fatto fotografare con tutti lasciando un ingresso d’entrata e uno d’uscita proprio per evitare i troppi distanziamenti e assembramenti, Questa volta si è notato qualcosa di diverso rispetto al solito: mentre con il braccio destro scattava il selfie, il sinistro è rimasto per tutto il tempo lungo il corpo immobile.

Sin dalla mattinata, poco prima e durante il discorso, ha fatto presente di avere una spalla indolenzita per cui, come lui stesso ha ammesso, “ieri ho preso tre Muscoril”. Il dolore alla spalla non è dovuto a una caduta o ferita, bensì ai troppi selfie che, con il braccio alzato, Matteo Salvini scatta alla fine di ogni comizio o discorso che tiene. Proprio per questa ragione, nel momento in cui la folla si è avvicinata per un selfie, è stato lui stesso a chiedere di mantenere le distanze stando distanziati e calmi.