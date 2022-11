Assegno Unico per figli: le novità nel 2023 che faranno felici milioni di italiani

Ascolta questo articolo

Come si sa in questo periodo gli italiani stanno facendo i conti con una situazione che nessuno si sarebbe mai aspettato: dopo la pandemia di Covid-19 sono arrivate infatti le ostilità tra Ucraina e Russia, che stanno sconvolgendo il mondo intero e che hanno provocato una grossa inflazione dei prezzi delle materie prime. Questo ha fatto sì che il caro vita aumentasse sempre di più, mettendo in difficoltà famiglie e imprese, alcune delle quali ormai sono sul lastrico.

Proprio per questo il Governo sta studiando una serie di manovre che andranno ad impattare positivamente sulla vita dei cittadini. Proprio in questi giorni sono stati varati dei provvedimenti in questo senso, e nel 2023 arriveranno delle bellissime novità per chi ha dei figli a carico. Sono in previsione infatti importanti novità per quanto riguarda l’Assegno Unico. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Assegno Unico, tutte le novità

La ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha anticipato che nel 2023 ci sarà un piano strategico per natalità. Questo in parole povere si tradurrà anche in un adeguamento dell’Assegno Unico, che sarà versato in automatico dopo aver presentato l’ISEE. Le cifre che i benefeciari riceveranno saranno maggiorate a causa del caro vita.

Quindi chi ha figli a carico potrà benefeciare di più denaro. La principale novità del 2023 è che non bisognerà presentare ogni anno una nuova domanda per l’assegno unico, perché verrà rinnovata in modo automatico per chi presenta l’indicatore ISEE. Per coloro i quali non presentaranno l’ISEE occorrerà invece presentare direttamente una nuova domanda per ricevere l’Assegno Unico. La cifra erogata dipenderà anche dal numero di figli a carico.

La rivalutazione delle cifre dell’Assegno Unico saranno comunque non inferiori al 9%, visto che l’inflazione nel 2023 toccherà cifre davvero ragguerdovoli ed già arrivata all’11%. L’assegno aumentarà quindi da 175 euro mensili a circa 196 euro euro per le famiglie con ISEE a 15mila euro e da 50 a 55 euro mensili, per chi ha un ISEE superiore a 40mila euro.