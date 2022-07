Agenzia delle Entrate, attenzione alle novità sui controlli: arriva la svolta tanto attesa

Ascolta questo articolo

Da due anni ormai stiamo facendo i conti con la pandemia di Covid-19, la malattia generata dal coronavirus Sars-CoV-2. Il patogeno ha provocato milioni di morti nel mondo. Il nostro Paese è stata la seconda nazione del mondo ad essere colpita dopo la Cina: da lì poi il virus si è diffuso ad ogni latitudine terrestre. Si è trattato non solo di un disastro a livello sanitario, ma anche economico e sociale. Sin da subito le autorità hanno messo in atto misure per contrastare la malattia.

Adesso sono arrivati infatti i vaccini, ma nonostante questo ancora molte persone non si sono volute vaccinare e per questo il Governo ha preso dei provvedimenti ben precisi che vanno a colpire soprattutto gli over 60, i quali in queste settimane stanno ricevendo gli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate che comunica l’inizio del procedimento sanzionatorio nei loro confronti una tatum, cifra che ammonta come si sa a 100 euro. Ma in questo periodo l’Agenzia delle Entrate sta inviando altre comunicazioni, vediamo di cosa si tratta.

Comunicazioni dell’Agenzia

Il mese di luglio è caldo non solo per alte temperature che la stanno facendo da padrone, ma anche per gli adempimenti burocratici che i professionisti debbono fare, tipo ad esempio il 770. Ebbene sapere che ci sono delle importanti novità per quanto riguarda le comunicazioni del Fisco.

“Nell’ambito delle consuete interlocuzioni con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la programmazione degli invii di lettere per la compliance e dei controlli automatizzati inerenti i dichiarativi fiscali, tra cui quelli relativi ai modelli 770, prevede un’interruzione nel periodo tra l’ultima settimana di luglio e la prima del mese di settembre prossimo“ – questa la comunicazione dell’Agenzia.

Questo vorrà dire in sostanza che le comunicazioni di irregolarità sulle dichiarazioni fiscali saranno erogate a partire dalla seconda settimana di settembre. Dai contribuenti la notizia è stata accolta bene, in quanto permetterà a costoro di preparare tutta la documentazione con calma e inviarla quindi nei tempi stabiliti dall’Agenzia.