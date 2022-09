700€ per le famiglie italiane: cosa fare per averli

Ascolta questo articolo

Si sono ormai concluse le votazioni per il rinnovo della Camera e del Senato, tenute il 25 settembre. Al termine della tornata elettorale è risultata vincitrice Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia. Una vittoria per certi versi impressionante, con il partito guidato dalla Meloni che dovrebbe essere saldamente al comando del nuovo Esecutivo sia alla Camera che al Senato. Subito dopo aver appreso della vittoria, Giorgia ha ringraziato di cuore tutti gli elettori.

La Meloni, che dovrebbe diventare quindi la prima donna Premier, si troverà a governare un Paese alle prese con tantissime difficoltà econmiche sociali, non solo apportate dagli strascichi della pandemia, ma anche dall’attuale crisi scaturita dalle ostilità che si sono venute a creare tra la Russia e l’Ucraina. E ci sono delle novità per quanto riguarda gli aiuti alla popolazione.

Bonus di 700 euro

Come si sa in questo periodo stanno circolando notizie che riguardano l’aumento delle bollette di luce e gas. Una situazione che non va proprio giù alla maggioranza degli italiani. Da quanto si apprende però il Governo sta mettendo in campo delle iniziative che dovrebbe portare un pò di sollievo nelle tasche degli italiani.

Già in queste setimane sono entrati in vigore diversi bonus di 200 euro una tantum per venire incontro alle crescenti difficoltà. Adesso sarebbe in arrivo un nuovo bonus sociale per sostenere le spese dell’energia elettrica dove si può arrivare a percepire circa 700 euro: ecco quindi di cosa si tratta.

Dobbiamo precisare che questo bonus che può andare da un minimo di 400 ad un massimo di 700 euro è erogato dal comune di San Mauro Torinese. In particolare alle famiglie con un ISEE entro i €10.000 spetteranno 600 euro. I nuclei familiari con ISEE entro i 20.000€ avranno €500. I nuclei familiari, invece, con un ISEE entro i 30.000€ avranno un bonus da €400. Se invece il nucleo familiare ha un ISEE entro i 35.000 il bonus sarà da €300.