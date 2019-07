Paura durante il safari: elefante aggredisce i turisti. “Gli sta bene, continuano a torturarli”

Nelle ultime ore un video sta spopolando in rete e il protagonista è ancora una volta un animale messo sotto pressione dalle attività dell’uomo. Si tratta di un elefante furioso che avrebbe potuto fare molte vittime e non di certo per colpa sua.

Il video ripreso sa un turista a bordo di una jeep chiarisce bene le dinamiche dell’accaduto. Il gruppo di turisti stavano eseguendo una regolare escursione safari in Sudafrica, quando il grosso animale infastidito dall’ennesimo veicolo sul suo territorio non ha retto la pressione e si è scaraventato contro la jeep.

Immediata la reazione dell’autista che ha fatto retromarcia per cercare di fuggire alla furia dell’elefante che avrebbe potuto seriamente ferire i turisti. Più volte l’elefante ha colpito il veicolo con la proboscide prima che la jeep riuscisse ad imboccare un sentire e mettere tutti in salvo.

Ancora una volta la dimostrazione di quanto sia sbagliato sottoporre gli animali a questo stress continuo, che si tratti di safari, zoo o circhi per bambini. E purtroppo nemmeno i fatti di cronaca servono da insegnamento per correggere il proprio comportamento.

Pochi giorni fa un episodio molto triste ha riguardato il Circo Orfei che si trovava nella tappa di Bari, più precisamente a Triggiano. Ettore Weber, un uomo di 61 anni, è stato aggredito da una tigre durante le prove dello spettacolo ed è morto.

Anche in quel caso, sebbene la vittima sia un uomo, tutto il web si è scagliato contro il circo e contro ogni manifestazione ed evento che vede protagonisti gli animali, torturati fisicamente e psicologicamente.