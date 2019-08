Labrador chiuso in auto, disidratato e sofferente: la polizia riesce a salvarlo

Con l’inizio delle vacanze aumenta sempre più il fenomeno dell’abbandono degli animali che, in qualche modo, costituiscono un ostacolo verso alcune tipologie di vacanza o location che non accettano animali, oltre ad un ulteriore costo per il trasporto ed il soggiorno.

Purtroppo, però, a far discutere non sono soltanto gli abbandoni di animali domestici in casa o sul balcone, o peggio ancora per strada. Anche chi decide di portarli in giro con sé, non rispetta in nessun modo le esigenze del proprio amico a quattro zampe.

La storia che stiamo per raccontarvi è accaduta a Napoli ed una vicenda a lieto fine solo perché qualcuno passando per caso da quella strada, ha notato un cane all’interno di un’auto parcheggiata in evidente stato di sofferenza.

La segnalazione agli agenti di polizia è stata immediata: giunti sul posto le forze dell’ordine hanno costatato che le condizioni del labrador erano pessime, era evidente lo stato di disidratazione che dimostrava che quel cucciolo non era stato lasciato li solo per qualche minuti con uno spiraglio aperto ma erano trascorse diverse ore.

I poliziotti hanno, dunque, deciso di intervenire e con un manganello hanno rotto il finestrino per trarre in salvo il labrador che ha subito mostrato la sua gratitudine ai due agenti. L’animale è stato poi affidato all’Asl di Napoli per le cure e reidratarlo.

I titolari della vettura dovranno ora fare i conti con la denuncia per abbandono di animale. Ancora una volta una storia triste, seppur a lieto fine, che dimostra la poca attenzione che abbiamo nei confronti di chi ogni giorno ci riempie di coccole e affetto.

