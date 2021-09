Curioso caso a Via Trionfale a Roma dove i cinghiali scorrazzano liberi

Siamo in tempo di campagna elettorale ed il sindaco futuro di Roma, dovrà risolvere anche questo tipo di problemi, infatti dopo gabbiani, parrocchetti, piccioni e topi, Roma annovera anche la presenza in città dei cinghiali. Numerosi video li mostrano mentre scorrazzano liberamente per Piazza Mazzini, Balduina, via della Camilluccia, scendono da MonteMario, Via Trionfale.

In ultimo un appello da Massimo Lopez, che chiede al sindaco di risolvere il problema, perchè un cinghiale l’ha caricato mentre stava andando a buttare la spazzatura; diversi appelli sono stati fatti ma senza successo. L’ultimo episodio lo racconta il titolare di un bar a Via Trionfale in cui alle 17 del pomeriggio, due cinghiali con diversi cuccioli passavano tra il traffico cittadino: “Si fanno accarezzare, sono ormai di casa, non hanno paura dell’uomo, siamo abituati a vederli, anche se siamo preoccupati per la situazione”.

Possiamo notarli rovistare nella spazzatura, nel Parco dell’Insugherata sono molto presenti, la sindaca Virginia Raggi ammette di aver fatto un esposto alla Regione Lazio senza successo, bisogna far attenzione alla crescita della popolazione, e che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità.

Il candidato sindaco Carlo Calenda twitta al sindaco Raggi e a Zingaretti postando il video dei cinghiali, chiedendo di intervenire prontamente e porre sul tavolo la questione, certo è che la città di Roma che mostra già molte criticità, non può permettere che degli animali selvatici vaghino per il centro indisturbati mettendo a rischio la salute dei cittadini.

Non tutti i cinghiali sono innocui ieri ad Alessandria infatti un cacciatore è stato ucciso perchè caricato da un cinghiale a cui aveva sparato, bisogna portare la questione alla ribalta perchè per quanto si possano amare gli animali, bisogna loro trovare un habitat consono, il nuovo sindaco si prenderà a cuore la questione? O saranno solo parole vacue e dovremo abituarci ad una giungla romana?