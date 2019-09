In casa arriva un nuovo cucciolo ma l’enorme alano geloso non la prende bene

Solo chi ha un cane in casa sa bene quanto amore queste creature siano in grado di dare e, come qualunque essere vivente in grado di amare, quanto sappiano essere gelosi dei propri padroni soprattutto se a rubare le attenzioni è un altro cane.

Lo sa bene la protagonista di questo video che ha già due cani e che ha deciso di prenderne un terzo. La donna conosce bene i suoi pelosetti e sa che il più “anziano”, un alano gigantesco, è tanto grande quanto geloso.

Allora ha pensato bene di introdurre gradualmente il nuovo cucciolo in casa, facendo le dovute presentazioni e tenendo il cucciolo in braccio. La reazione del suo cane, per quanto la immaginasse, l’ha commossa profondamente ed ha deciso di postare questo video sui social network.

Uno dei due è rimasto indifferente, almeno inun primo momento. L’alano, invece, ha subito compreso che quel nuovo batuffolo che era entrato in casa gli avrebbe rubato una manciata di coccole ed ha subito fatto una vera e propria scenata di gelosia alla sua padroncina.

Gli è saltato addosso e con le zampe ha cercato di attirare la sua attenzione, guardandola fissa negli occhi, con uno sguardo languido e tenero, talmente dolce al punto da non credere che un cane di quelle dimensioni – che può in primo momento far paura – possa essere capace di tanto amore.

Ancora una volta la dimostrazione del grande affetto che i cani nutrono per i propri padroni, affetto che spesso non vogliono condividere con altri animali anche se – bisogna sottolinearlo – in questo caso il cane non è stato per nulla aggressivo con il nuovo arrivato.

