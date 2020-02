Sanremo 2020: Diodato vince il 70° Festival della canzone Italiana

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Si conclude con la meritata vittoria di Diodato questa edizione del Festival di Sanremo che sarà ricordata per i grandi ascolti (in attesa anche dei dati dell'ultima serata). Meritato anche il podio di Francesco Gabbani e degli esuberanti Pinguini Tattici Nucleari. Ma il Festival sarà ricordato anche per i stravaganti abiti di Achille Lauro e della lite in diretta Bugo-Morgan, che ha portato alla squalifica dei due cantanti.