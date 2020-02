Festival di Sanremo: Alberto Urso rivela chi è il suo "Sole ad Est", lo scatto commuove il web

Manca pochissimo all’avvio della settantesima edizione del “Festival di Sanremo“. Tanto, troppo si è detto in questi mesi sulla kermesse musicale più importante d’Italia, le polemiche sono piovute da ogni dove e sicuramente tanto ancora sarà detto e fatto, durante e dopo la messa in onda. Se alla conduzione vedremo Amadeus, accompagnato da dieci diverse donne, due per ogni sera, il cast dei cantanti in gara è davvero importante.

Come ormai da consuetudine, ci saranno anche coloro che sono noti al pubblico grazie ai talent show e tra questi emerge il nome del vincitore dell’ultima edizione di “Amici“, Alberto Urso. Dopo la vittoria nel talent ideato e condotto da Maria De Filippi, la carriera di Alberto è stata un vero e proprio exploit, collezionando successi su successi.

Il tenore italiano più amato del momento vanta un pubblico importante, dai teenager agli adulti, tutti sono pazzi di Alberto. E proprio il suo successo, che cresce di giorno in giorno, lo ha portato sul palco dell’Ariston. Il brano presentato ha come titolo: “Il sole ad est” e proprio Urso, attraverso il proprio profilo Instagram, ha rivelato a chi è dedicata la sua canzone.

Alberto ha postato uno scatto che lo ritrae da bambino in braccio alla sua nonna, seguito dalla didascalia: “In tanti mi avete chiesto il significato del brano che porterò a Sanremo. Il mio sole ad est è mia nonna, sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me“. Ha poi proseguito, rivelando cosa rappresenta per lui il sole ad est: “Il sole ad est è un rifugio sicuro, un punto di riferimento, uno scoglio a cui aggrapparsi anche nei momenti più duri“.

La foto postata ha commosso il web, in molti si sono rispecchiati in lui e i messaggi di affetto nei riguardi del cantante sono stati tantissimi. C’è stato chi gli ha scritto: “Mi hai già fatto piangere così non voglio nemmeno immaginare a sentirla in audio” e ancora: “Sarà fantastica…hai già vinto“. Insomma Alberto Urso è uno dei candidati alla vittoria del Festival di Sanremo e non resta che attendere la messa in onda del Festival della canzone italiana per ascoltare “Il Sole ad est”.