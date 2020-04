Max Pezzali annuncia il remix di "Sembro matto" con Tormento

Il nuovo singolo di Max Pezzali, intitolato “Sembro matto“, sta godendo di un ottimo successo. Il brano è stato pubblicato il 6 marzo su tutti gli store online e su YouTube, con un videoclip diretto da Cosimo Alemà a Spoleto insieme al cast della serie televisiva “Don Matteo”. A più di un mese dalla sua uscita, il brano si trova in prima posizione nella classifica “Earone Airplay TV“, dietro “Luci Blu” di Emma e “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Invece si ritrova al ventesimo posto nella “Earone Airplay Radio“. Di una versione remixata di questo brano se ne era già parlato durante l’annuncio dell’uscita del singolo avvenuto il 3 marzo: “In ‘Sembro matto’ compare anche una voce diversa da quella di Max. L’hai riconosciuta? Sarà il ‘featuring’ del Remix in uscita ad aprile”.

Il nome di Tormento è uscito praticamente subito tra i fan di Max Pezzali. La sua voce, nel singolo uscito il mese scorso, è inconfondibile, ma il tutto viene confermato dalla presenza di Big Fish, fondatore del gruppo musicale Sottotono, insieme a Massimiliano Cellamaro, Nega e DJ Irmu.

L’ufficialità viene data però in queste ore dallo stesso Max Pezzali nelle sue storie su Instagram: “Volevo essere io a svelarvi il featuring, anche se molti di voi l’avevano già capito. Sono molto felice che l’amico Tormento abbia partecipato a questo remix perché la sua parte è eccezionale. Non avevo dubbi, ma ha fatto una cosa perfetta. A mezzanotte il pezzo sarà in tutti gli store online, e domani il video su YouTube”.

Come per i precedenti singoli, anche la cover di questo brano viene disegnata dall’artista Zerocalcare, che oltre ad aver pubblicato opere del calibro di “Kobane Calling” e “Macerie Prime”, ha trasmesso su “Propaganda Live”, e poi sui propri canali social, la serie “Rebibbia Quarantine”.