Max Pezzali, il brano "Sembro matto" è stato scritto insieme a Tormento

A mezzanotte è uscito il nuovo singolo di Max Pezzali intitolato “Sembro matto“. Per chi fosse interessato all’ascolto, il brano si trova in tutti gli store online come “Apple Music” e “iTunes Store”, nei servizi musicali “Spotify” e “Tidal”, oltre che “YouTube”.

Nel comunicato pubblicato dallo staff di Max Pezzali su Instagram nei giorni scorsi, è stato rivelato che il prossimo mese uscirà una versione remixata con un cantante misterioso. Lo stesso artista ha poi collaborato anche in questa versione: “In ‘Sembro Matto’, prodotto in studio da Big Fish, compare (nello special) anche una voce diversa da quella di Max che scopriremo ad aprile nel ‘featuring’ del Remix. Sapresti già riconoscerla?”.

Tormento ha scritto il testo insieme a Max Pezzali

Il mistero della parte rap però sembra essere già risolto. Leggendo la descrizione del video caricato dal “Provided to YouTube by WM Italy” si può leggere chiaramente che nei lyricist, oltre al nome di Max Pezzali, spunta anche quello di Tormento. Proprio per questo motivo il featuring di aprile promesso dall’ex 883, salvo sorprese, dovrebbe essere cantato da Massimiliano Cellamaro insieme a Max.

Al momento entrambi gli artisti non hanno dichiarato nulla in merito, ma sui loro canali social nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti. Un altro indizio che porta a questa collaborazione è l’amicizia che unisce Big Fish, il produttore del brano, e Tormento. Dal 1994 fino al 2002, insieme a Nega e DJ Irmu, hanno fatto parte del gruppo hip hop chiamato “Sottotono“.

In questi otto anni hanno composto quattro album: “Soprattutto sotto“; “Sotto effetto stono“; “Sotto lo stesso effetto” e “…In Teoria“, oltre ad aver pubblicato due raccolte intitolate “Vendesi – Best of Sottotono” e “Le più belle canzoni dei Sottotono“. L’ultima collaborazione tra Big Fish e Tormento è avvenuta nel 2018, quando hanno cantato insieme a Nitro e Nerone la canzone “Fuck’d Up“.