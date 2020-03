Max Pezzali: il 6 marzo esce il nuovo singolo "Sembro Matto", ad aprile il remix

Con un post su Instagram, lo staff di Max Pezzali ha annunciato l’uscita del nuovo singolo, intitolato “Sembro Matto“. La canzone, come già rivelato nelle ultime settimane, uscirà negli store online e con un video su YouTube, girato a Spoleto con gli attori di Don Matteo, nella giornata di venerdì 6 marzo.

La canzone viene descritta così da Max Pezzali: “Incontrare di nuovo l’amore quando si pensava fosse ormai impossibile può avere l’effetto collaterale di darci un senso di ‘ebbrezza’ che a un un osservatore esterno può sembrare eccessivo e sopra le righe, ma che in realtà è una specie di lucida e consapevole follia che ci fa affrontare la vita con rinnovato ottimismo”.

Le novità sul singolo

Il nuovo brano di Max Pezzali è prodotto da Big Fish, disc jockey che in passato ha collaborato con artisti del calibro di Fabri Fibra, Emis Killa e Mondo Marcio. Nello “special“, da come si può leggere da questo comunicato, si può sentire anche una voce diversa da Max Pezzali.

Il nome di questo cantante non viene rivelato, ma a quanto pare per sapere la verità bisognerà ancora aspettare. Infatti, nel mese di aprile, seguendo l’esempio di “In Questa Città”, uscirà la versione remix di “Sembro Matto”. Dal post possiamo vedere già la cover disegnata da Zerocalcare, in cui poi viene anticipato che sia “Sembro Matto” che la sua versione remix sarà presente nel suo prossimo cd. Ad oggi, proprio sull’album, non è stata svelata nessuna data.

Infine viene svelato la data di uscita del videoclip e alcuni dettagli su di esso: “Venerdì 6 marzo sarà online anche il video di ‘Sembro Matto’ girato a Spoleto sul set di Don Matteo e diretto da Cosimo Alemà, il regista della fiction. Protagonisti del videoclip i giovani attori della popolare serie televisiva di RAI Uno”.