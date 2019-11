Max Pezzali a San Siro, venduti 25mila biglietti in 24 ore

Il concerto di Max Pezzali a San Siro è stato spoilerato da Rosario Fiorello tre giorni fa sul suo profilo Instagram. Immediatamente i fan si sono scatenati, poiché si tratta del primo concerto dell’ex cantante degli 883 in uno stadio che, fino a questo momento, sembrava per lui un tabù.

Le prevendite sono aperte dal 29 novembre 2019 dalle ore 11:00 sul sito Ticketone, mentre dal 4 dicembre i biglietti possono essere acquistati anche nelle rivendite autorizzate Ticketone. La notizia è stata presa di mira immediatamente dai fan di Max Pezzali, poiché il post ha superato i 5mila like ed i 400 commenti.

Gli ultimi dati sulle vendite

Lo staff di Max Pezzali ha annunciato già il forte successo dell’evento in un post pubblicato nella giornata di ieri, nei backstage di “Viva Rai Play”. Il cantante, per ringraziare i suoi fan, ha pubblicato un video su Instagram: “Non mi sembra ancora vero. L’idea del concerto a San Siro è sempre stato una sorta di sogno che non avevo il coraggio di sognare. E vedere che si sta realizzando (…) Posso dirvi solo grazie, sono contento poiché possiamo riuscire a fare qualcosa di importante grazie a voi”.

Il post su Instagram prometteva una cifra di già quattro zeri. Tuttavia, a quanto pare, le vendite stanno andando meglio del previsto. Infatti, secondo “All Music Italia“, in circa 24 ore si sarebbe raggiunta già la cifra di 25mila biglietti venduti che, se confermato, è un numero incredibilmente alto.

Grazie al suo passato, Max Pezzali resta uno dei cantanti più amati e conosciuti in Italia e nel mondo. Oltre ad aver venduto milioni di dischi, solamente “Nord Sud Ovest Est” ha raggiunto 1.400.000 copie e più di 130.000 VHS, Pezzali è stato sempre apprezzato per i testi semplici e genuini.