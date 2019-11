Max Pezzali è pronto al grande esordio allo stadio San Siro

L’anno per i fan di Max Pezzali e per lo stesso cantante inizia per il verso giusto. L’ultimo singolo “In Questa Città” sembra essere stato un successo nelle vendite, posizionandosi nelle prime posizioni sugli store online “Amazon Music” e “Itunes”, sulla sua personale playlist di “Spotify” e anche su YouTube è arrivato nei primi quaranta posti delle tendenze.

Per il momento, grazie a un comunicato ufficiale rilasciato dalla “Warner Music Italy“, Max Pezzali dovrebbe uscire con un nuovo singolo prima di Natale. Al momento non si conoscono dettagli su questa canzone, ma in molti ipotizzano che potrebbe essere il brano cantato con il rapper Gionny Scandal nello spot dei biscotti Ringo, in onda da qualche giorno.

Per molti anni lo stadio San Siro per Max Pezzali è stato sempre una specie di tabù. Lui stesso, in una vecchia intervista, ha rivelato di aver talmente tanto rispetto per la struttura che secondo lui non ci sono le condizioni per fare un concerto nel noto stadio milanese. “Piacerebbe a tutti, ma questo deve arrivare come premio quando ti chiedono di farlo”.

Pare proprio che questo premio sia arrivato per Max Pezzali. Infatti Rosario Fiorello sul suo profilo Instagram ha spoilerato, proprio come fatto con “In Questa Città”, l’evento per il 20 luglio 2020: “Non ho resistito a non spoilerare manifesto!! Scusa @maxpezzali ma è troppo bello ! Poi tu a #sansiro !! @pierpaperoni @claudiocecchetto #sansirocantamax”.

Per il momento questo si tratta della prima data del suo tour del 2020. Infatti, con l’uscita del suo album, che dovrebbe arrivare attorno i primi mesi del nuovo anno, Max ha promesso dei nuovi concerti. Ovviamente per i suoi fan l’attesa è davvero tanta, ma non va escluso che, con San Siro, l’ex cantante degli 883 potrebbe fare una serie concentrata solamente sui stadi italiani più importanti.