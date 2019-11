Max Pezzali, nuovi dettagli sul concerto di San Siro

Nella giornata di ieri, grazie ad uno spoiler di Rosario Fiorello, è stato annunciato il concerto di Max Pezzali che si terrà il 10 luglio 2020 allo stadio San Siro. Per l’ex cantante degli 883 si tratta dell’esordio assoluto su questo palcoscenico dopo ben trent’anni di carriera.

Nelle ultime ore è arrivato un comunicato da parte dell’ufficio promozionale di Warner Music, in cui vengono svelati i dettagli più importanti del concerto e soprattutto la data della prevendita dei biglietti, che sono in vendita esclusivamente sul sito Ticketone e nelle rivendite autorizzate Ticketone.

Il comunicato sul grande evento del 10 luglio

Nel comunicato possiamo leggere che in quella giornata il San Siro si trasformerà in un immenso Karaoke, dove i fan di Max Pezzali e non solo potranno cantare i suoi vecchi successi come “Nord Sud Ovest Est” e “Come Mai”, oltre ai brani che dovrebbero uscire nei prossimi mesi grazie al nuovo album in uscita per il 2020: “SAN SIRO CANTA MAX sarà un evento irripetibile che, tra sorrisi, gioie e ricordi, coinvolgerà tutte le generazioni, dai fedeli ascoltatori dei primi anni ‘90 fino ai più giovani, grazie al linguaggio musicale di un artista da sempre in grado di evolversi”.

Successivamente viene svelata la data di prevendita dei biglietti: “Biglietti disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di venerdì 29 novembre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di mercoledì 4 dicembre 2019″. Ulteriori dettagli su questo concerto dovrebbero essere comunicati nei mesi prossimi, molto probabilmente con l’uscita del nuovo album di Max Pezzali.

Non va escluso comunque che possano esserci degli ospiti al concerto, come il suo amico Fiorello, che ha annunciato questo tour prima ancora che lo facesse il cantante. L’attesa resta comunque molto alta dai parte dei fan, poiché in tanti aspettavano di vedere, prima o poi, Max Pezzali in un concerto a San Siro.