Giulia De Lellis annuncia su Instagram il suo primo disco musicale

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Giulia De Lellis, come giusto che sia, vuole cavalcare il successo della sua autobiografia, e per farlo, come ormai fanno in molti, ha deciso di rilasciare un disco la cui uscita potrebbe avvenire anche soltanto in formato digitale e non fisico, ma si tratta dell'ultimo dei problemi. Il bello sarà scoprire di cosa parlerà l'influencer.