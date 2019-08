Giulia De Lellis, ecco il suo primo libro: "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!"

“Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” è il titolo del primo libro dell’influencer Giulia De Lellis che, dopo le partecipazioni al Grande Fratello e al programma Uomini e Donne, decide di far uscire questo primo lavoro per raccontare l’argomento imbarazzante e scottante del tradimento.

La giovane romana è una vera a propria star sui social, vanta un numero impressionante di followers e di persone che la seguono anche nella vita reale con i suoi consigli di moda e di bellezza che la rendono una delle persone più influenti fra i giovani in tutta Italia.

Ultimamente la giovane è seguita da molti fan per la sua nuova love story con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, con cui pubblica foto piccanti e storie romantiche dei loro viaggi da sogno e della loro relazione che per ora appare solida e piena di un vero sentimento.

Prima di questa stori,a Giulia ha avuto una relazione tanto criticata e tanto seguita sui social con Andrea Damante, giovane conosciuto durante il programma di Maria de Filippi “Uomini e Donne”, legame che finì lasciando tutti increduli e pieni di domande.

Ebbene, la ragazza ha deciso di far uscire questo libro per raccontare, nonostante la sua giovane età, le sue esperienze sentimentali, le sue opinioni ma, soprattutto, la storia di come ha scoperto di essere stata tradita. Argomento scottante che lascia tutti un po’ imbarazzati ma che lei ha deciso di rendere reale su un libro in cui dice anche la data precisa in cui ha scoperto il tradimento.

Per ora non si sa molto altro del libro, l’influencer in alcune storie su Istangram ha annunciato l’uscita del suo lavoro per il 17 settembre, giorno in cui finalmente tutti i fan e i vari curiosi potranno scoprire le verità nascoste dietro una delle coppie più chiacchierate e dietro la vita apparentemente perfetta di una giovane ragazza romana che ha fatto della sua passione il suo lavoro e la sua vita.