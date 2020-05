Gaia Gozzi vince ancora: la sua "Chega" è il terzo brano più passato dalle radio

È un momento davvero d’oro, questo, per Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi, Amici. Una vittoria, la sua, che sa di rivincita: la giovane cantante milanese con origini brasiliane, infatti, alcuni anni fa aveva già preso parte ad un altro talent show di successo, ovvero X Factor. Dopo aver conquistato il secondo posto, però, la carriera di Gaia ha subito una battuta d’arresto e per molto tempo di lei si sono praticamente perse le tracce.

Almeno fino allo scorso novembre quando Gaia, decisa a prendersi il proprio posto nel mondo della musica, si è presentata ai casting di Amici con un progetto discografico già pronto e ben articolato. Da lì una continua ascesa, con l’uscita del suo album “Genesi“, che racconta appunto la su a rinascita artistica e personale, e poi la vittoria del programma, anche se in un clima non molto felice e in uno studio semi vuoto a causa dell’emergenza sanitaria attuale.

Questa sera partirà su Canale 5 la versione speciale di Amici, composta da talenti speciali e già molto amati dal pubblico, tra cui appunto Gaia, che porterà sul palco alcuni dei suoi pezzi più ballati e cantati dai suoi numerosi fan e presenterà nelle prossime settimane anche la nuova versione del suo album intitolato “Nuova Genesi”, che conterrà anch’essa tre nuovi pezzi inediti.

Ma le buone notizie per Gaia non si fermano qui: proprio oggi, infatti, Earone, il servizio musicale che ormai da anni si occupa di stilare le classifiche dei pezzi più passati dalle radio, ha fatto sapere che il Chega, il brano cardine del progetto musicale di Gaia, si è classificato terzo, battuto solamente da Good Times di Ghali e 16 Marzo di Achille Lauro. Mai una ex concorrente del talent di Canale 5 aveva ottenuto risultati così soddisfacenti e un simile apprezzamento da parte della realtà radiofonica italiana a poche settimane dalla vittoria.

Una grande soddisfazione per la giovane cantautrice, soprattutto se sommata ad un altro grande traguardo: Gaia, infatti, si classifica come prima cantante donna più ascoltata del 2020.