"Chega", il significato del brano scritto in portoghese da Gaia Gozzi

Dopo la vittoria di Amici di Maria De Filippi, Gaia ritrova il sorriso e la felicità di un’artista che era rimasta delusa dalla sua carriera successivamente alla partecipazione ad X Factor dove si era classificata seconda. Ecco quindi che “Chega“, questo il titolo del brano che più la rende riconoscibile nelle classifiche italiane, sembra quasi essere stato un augurio per questa seconda opportunità.

Il brano è interamente scritto in portoghese: in molti pensavano fosse stato scritto in brasiliano visto le origini della madre di Gaia e, invece, la cantante ha voluto stupire tutti con questa lingua, rivelando che in futuro potrebbe comporre altri brani utilizzandola. Il significato del testo è molto importante: tradotto “Chega” in italiano vuol dire “arriva“, ma Gaia ha spiegato per lei la parola corretta è “calma”.

La stessa cantautrice ha dichiarato che il singolo è stato scritto in un momento molto difficile della sua vita quando, dopo il percorso con Fedez all’interno di X Factor, arrivati alla finale, ha conquistato il secondo posto ma poi la sua carriera non è decollata anzi. Chega è una sorta di incoraggiamento a non mollare, a cercare qualcosa di migliore, a vedere le cose positive e a non smettere di cercare la felicità che, molto probabilmente è nascosta dietro l’angolo.

Lo stesso Fedez, il giorno della finale di Amici che è andata in onda senza pubblico a causa delle restrizioni per la pandemia del Coronavirus, ha postato una story sul proprio profilo Instagram ricordando i momenti passati con Gaia e augurandole buona fortuna. La cantante, in risposta, ha ripostato la stories ringraziando il rapper e dicendo che aspettava un suo giudizio sulle sue performance.

“Chega” è contenuto nell’album “Genesi” che è il secondo lavoro discografico per Gaia: questo album è stato prodotto durante il percorso all’interno di Amici 19 ed è uscito il 20 marzo in versione digitale. Oltre a “Chega”, al suo interno ci sono anche: “Calma”, che è la versione italiana di “Chega”, Mina, che è un’altra canzone in portoghese, “Densa”, che ne è la traduzione in italiano e, per concludere “Fucsia” e “Coco Chanel”.