Gaia Gozzi, Sanremo 2021: "Ci sono le aspettative per partecipare"

Gaia Gozzi è stata la vincitrice della 19esima edizione di “Amici“, talent condotto da Maria De Filippi che si è concluso nella serata del 3 aprile. Un’edizione diversa dal solito, senza la presenza del pubblico in studio a causa delle ultime restrizioni in seguito al Covid-19. Gaia ha avuto la meglio sull’altro finalista, Javier, ballerino, che ha vinto la categoria danza. Da quando è stata proclamata vincitrice non ha avuto un attimo di tregua, in quanto tantissimi la cercano per le interviste e molto altro.

In una intervista realizzata per Chi Magazine, la giovane cantante ha parlato di questo momento che sta vivendo ripercorrendo tutto il suo bagaglio nella scuola. Inoltre, una delle tematiche dell’intervista è stata la possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo su cui la cantante si esprime in questi termini: “Le aspettative ci sono, ma prendo questa cosa un po’ con le pinze. Non ci sto realmente pensando, mi sto concentrando ad avere intanto materiale nuovo, canzoni giuste. Mi sto godendo il momento, più avanti ci penserò”.

Il suo album “Genesi,” che comprende anche il pezzo “Chega”, sta riscuotendo tantissimo successo, piazzandosi ai primi posti della classifica. Ovviamente Gaia non può che dirsi felice e soddisfatta di questo periodo d’oro che sta vivendo. Nel frattempo, non sta certo con le mani in mano. Per ora, a causa del Covid-19, non ha potuto ancora abbracciare i fan.

Confessa di stare preparando dei live per far sentire la sua musica a una platea diversa, anche se per ora rimane tutto in stand by, in quanto non si sa quando tutto ripartirà. Bisogna attendere le disposizioni del governo riguardo il nuovo decreto e come muoversi in tal senso. Racconta che durante la fase finale del talent, le è mancato molto il contatto con il pubblico.

Come molti altri allievi del talent (vedi Jacopo), anche lei spende parole di stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi che l’ha capita sin da subito invitandola a essere stessa sempre. Sulla De Filippi, usa queste parole: “Maria è di una sensibilità incredibile, ad un certo punto si è resa conto che dopo la performance restavi un po’ in sospeso”.

Prima di Amici, ha partecipato anche a “X Factor”, ma senza ottenere grandi successi. Ricorda che in quella fase era troppo giovane, senza capire cosa volere esattamente. Oggi è molto più sicura di se stessa e sa che la musica, non è solo una passione, ma la sua strada, come ha dimostrato finora.