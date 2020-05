Gaia Gozzi sempre più su: questa settimana Chega è il secondo brano più trasmesso dalle radio

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - In pochi avrebbero scommesso su un successo così travolgente per Gaia Gozzi: tanti la davano già per sconfitta, soprattutto per via del suo passato, non proprio fortunato, una volta uscita da un altro talent ovvero X Factor. Eppure, almeno per il momento, dovranno ricredersi: il successo di Gaia appare inarrestabile sotto ogni aspetto: nelle classifiche digitali, in quelle radiofoniche e non per ultimo anche in televisione. Sarà duraturo? Le premesse ci sono tutte.