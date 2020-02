Enrico Nigiotti annuncia l’uscita del suo nuovo album nel giorno dell’amore

Enrico Nigiotti, classe 1987, livornese doc, è reduce dalla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo. In quest’ultima edizione del Festival ha presentato il brano “Baciami adesso”. Lo scorso anno, invece, ha cantato sul palco dell’Ariston “Nonno Hollywood”, una dolce dedica al nonno. Nel 2015 ha partecipato tra le Nuove Proposte con il brano “Qualcosa da decidere”.

La carriera di Enrico inizia ormai dieci anni fa, quando per la prima volta fa la sua apparizione sul piccolo schermo. Partecipa ad “Amici” nell’anno in cui Emma Marrone vinse e si fa conoscere per il suo carattere fumantino e la sua tanta voglia di fare. Conclusa l’avventura ad Amici rimane per qualche tempo nella sua Livorno, scrivendo e progettando il futuro.

Nel 2015 è tra le Nuove Proposte di Sanremo e nel 2017 arriva per lui il giro di boa. Si presenta alle audizioni di Xfactor con la sua chitarra e un brano scritto da lui,“L’amore è”. Una dichiarazione d’amore che ha fatto sciogliere il cuore del pubblico e anche quello di Mara Maionchi che lo ha scelto nella sua squadra. La partecipazione ad Xfactor dà ad Enrico la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico e di mettersi nuovamente in gioco.

Durante gli ultimi anni ha poi avuto la fortuna ed il merito di scrivere per Laura Pausini e duettare con Gianna Nannini sulle note del brano scritto da lui “Complici”, contenuto nell’album “Cenerentola e altre storie” uscito nel 2019.

Il 2020 si prospetta roseo per Enrico e soprattutto pieno d’amore. Il 14 Febbraio, nonchè San Valentino, uscirà il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Nigio”. E’ lui stesso ad annunciarlo sui social con un video, voce e chitarra, in cui canta “Baciami adesso”:“Venerdì esce “Nigio” il mio nuovo album. Sono veramente orgoglioso di queste nuove canzoni perché ognuna di loro racconta storie che vivo, vedo e sento addosso. Venerdì 14/2 non sarà solo la festa dell’amore ma anche la nascita di questo nuovo viaggio che cominciamo a fare insieme”.

E’ in programma anche un tour nei principali teatri italiani:

2 maggio, Il Celebrazioni – BOLOGNA

4 maggio, Teatro Verdi – FIRENZE

5 maggio, Teatro Dal Verme – MILANO

8 maggio, Teatro Acacia – NAPOLI

11 maggio, Teatro Colosseo – TORINO

19 maggio, Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi) – ROMA

21 maggio, Teatro Goldoni – LIVORNO