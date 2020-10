Gucci lancia i nuovi collant strappati a 149€

Appena messe in vendita, in anteprima online sul sito ufficiale Gucci, hanno subito suscitato scalpore e polemiche nel mondo dei social. Parliamo dell’ultimo modello di calze marchio Gucci. Le suddette calze, oltre che ad essere semplicissimi collant in nylon dal classico colore nero, sono volutamente strappate, bucate e sfilate.

È l’ultima trovata della casa di moda Gucci, guidata da Alessandro Michele come direttore creativo, e sono delle calze bucate e rovinate, messe in vendita in anteprima sul sito ufficiale Gucci e lanciate nella nuova collezione autunno/inverno. Il loro nome è: “collant effetto consumato” e sono vendute alla modica cifra di 149€ in Europa. Non si tratta di un accessorio low cost realizzato maldestramente in casa per prepararsi alla festa di Halloween o per un look più punk, ma di un accessorio moda costoso e pretenzioso.

Già a settembre la stessa casa di moda aveva lanciato un nuovo modello di jeans a 680€ con la caratteristica di sembrare sporchi, con macchie verdi simili alle macchie d’erba. Questo lancio sembra quasi provocatorio da parte di Gucci e studiato a puntino per far parlare di sé e creare pubblicità; perché lo sappiamo bene, non esiste brutta o buona pubblicità, la pubblicità è sempre pubblicità.

Intanto sui social già scoppiano le polemiche, tra sfuriate varie contro il brand (il quale a parere di alcuni fa sfoggio di lusso ed esagerazioni anche in un periodo così critico per l’economia), sia post ironici e divertiti nei quali si consiglia alle signore di non gettare più i vecchi collant ma di riutilizzarli allo stesso modo di quelli Gucci. Inoltre molte persone ridicolizzano il nuovo capo d’abbigliamento firmato Gucci affermando quanto sia facile poterlo imitare e replicare in casa.

Strategia di marketing? Ribellione e risveglio delle coscienze nel mondo della moda? Semplice ritorno ad uno stile punk? Per il momento non ci è dato saperlo ma, qualunque sia la vostra opinione a riguardo, potete realmente trovare in vendita questi collant a 149€.