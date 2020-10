U&D anticipazioni, Maria De Filippi prende una drastica decisione

Indubbiamente la stagione in corso di “Uomini e Donne” è contrassegnata dal Coronavirus, dal rispetto del metro di distanza, dall’obbligo di tutti i partecipanti ad utilizzare la mascherina. Tutte azioni queste, che rispecchiano la vita reale, quello che tutto il mondo vive da diversi mesi ormai. Sia i protagonisti del trono classico che over, così come il pubblico, gli opinionisti e tutti gli addetti ai lavori, prima di entrare in studio sono sottoposti a test rapidi.

Nonostante ciò però, qualcosina va ancora fatta. E così, durante la registrazione di “Uomini e Donne” di venerdì 23 ottobre, grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Tra gli avvenimenti della puntata che sarà in onda tra qualche settimana, c’è stato un annuncio di Maria De Filippi la quale è stata costretta a prendere una decisione drastica e importante.

Queen Mary ha imposto a tutti i tronisti di questa edizione, di non baciare più le loro corteggiatrici/corteggiatori. La causa di tutto ciò è il dare il buon esempio in televisione ed evitare che il Covid-19 si diffonda. Fino ad ora, sia Davide che Gianluca e Sophie hanno baciato i loro rispettivi pretendenti, con il tronista Davide che si è spesso lasciato andare con le sue corteggiatrici.

Senza ombra di dubbio, si tratta di un provvedimento necessario ma, che toglierà quel minimo di “pepe” che era rimasto al trono classico. Difatti, il trono dedicato ai giovani ha perso il suo appeal negli anni, tanto che gli ascolti sono drasticamente calati e la De Filippi è corsa ai ripari: una fusione tra trono classico e trono over.

Questa è la modalità con la quale si sta andando in onda in questo periodo e pare che qualche risultato lo si stia ottenendo, dato che le dinamiche degli over spesso si mescolano con quelle dei ragazzi e dove vi sono interessi reciproci. Al momento dunque la De Filippi ha vietato i baci e chissà, se in futuro vieterà anche gli abbracci.