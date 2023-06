ZTE V70: ufficiale il nuovo medio-gamma 5G con Dimensity 810

Avevamo lasciato ZTE in quel di Dicembre, con l’ufficializzazione dello smartphone ZTE Axon 40 Lite. La ritroviamo a Giugno con un nuovo smartphone, il modello ZTE V70, che si pone un gradino sotto il modello V70 Pro presentato lo scorso Novembre, pur essendo molto simile al già noto ZTE Yuanhang 30 Pro Plus però rimosso dal listino del brand cinese.

Il nuovo ZTE V70 misura 163.9 × 76.2 × 8.3 mm e pesa 192 grammi. Lo chassis, nero, è leggermente curvo sul retro, per migliorare l’esperienza della tenuta in mano, rendendola comoda. Frontalmente, c’è un layout con foro: quest’ultimo ospita la selfie camera da 16 megapixel, mentre il resto dello spazio, secondo un aspect ratio a 20:9, spetta al display, un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione in Full HD+ (2400×1080 pixel).

Secondo la scheda tecnica silenziosamente lanciata dal costruttore, questo schermo ha una profondità colore a 10-bit, supporta 1.07 miliardi di colori, copre la gamma cromatica DCI-P3, e ha un refresh rate di 90 Hz. Dietro, un piccolo totem a sinistra ospita quella che è una tripla fotocamera: la compongono un sensore principale da 64 megapixel con autofocus, uno secondario da 8 per l’ultra grandangolo, e uno ausiliario da 5 megapixel per le macro.

La sezione audio del nuovo ZTE V70 supporta il DTS: X Ultra. A livello elaborativo, sotto il “cofano” opera il chipset MediaTek Dimensity 810 trainato a 2,4 GHz massimi dai due core performanti Cortex A76, e reso efficiente dai sei core risparmiosi Cortex A55 che viaggiano invece a 2 GHz. L’assetto delle memorie prevede la sola combinazione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage non espandibile. L’energia viene tratta da una batteria da 5.100 mAh caricabile rapidamente via Type-C a 66W.

Per il resto, lo ZTE V70, senza prezzo in quanto destinato a utenti aziendali e governativi, ha il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.x, il GPS (A-GPS/Galileo/Glonass/Beidou), il 5G, e l’NFC, per i pagamenti contactless e il pagamento dei ticket dei trasporti (in Cina). Il sistema operativo, dietro l’interfaccia MyOS 11.5, è ancora Android 11.