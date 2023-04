ZTE presenta lo smartphone entry level Blade V41 Smart

Il brand cinese ZTE ha inaugurato il nuovo anno con diversi smartphone di fascia media, tra cui anche la versione “Vita” del suo ZTE Blade V41. Ora, a tale versione, si è affiancata una nuova iterazione di fascia bassa, ovvero lo ZTE Blade V41 “Smart”, presentato in Messico al prezzo di 2.999,00 pesos messicani (circa 153 euro).

ZTE Blade V41 Smart misura 168.0 x 77.5 x 8.6 mm (lunghezza, larghezza, profondità) e ha un peso di 198 grammi. Le colorazioni disponibili sono due, ovvero blu e grigio. Il lato A propone un display LCD IPS da 6,7 pollici, quindi molto lungo, con risoluzione HD+ e un refresh rate piuttosto fluido, di 90 Hz. Trattandosi di un LCD, lo scanner per le impronte digitali è sloggiato, per la precisione sul pulsante di accensione/spegnimento/sblocco, posto di lato. Tornando al frontale, viene adottato un notch a goccia per la selfiecamera da 5 megapixel.

Dietro la scocca del Blade V41 Smart, ZTE ha messo a sinistra un bumper rettangolare per la tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 megapixel (f/1,8) ben evidenziato e, sotto, messi assieme, due sensori accessori da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità.

In tema di chipset, si è andati un pochino al risparmio visto che l’octacore (1,6 GHz) adottato si è rivelato essere un UNISOC T606 della ex Spreadtrum: assieme a questo SoC si trovano 3 GB di RAM, che diventano 5, con 2 GB aggiunti virtualmente tramite la funzione di RAM dinamica nota come “Memory Fusion” (in pratica parte dello storage inutilizzato viene usato come memoria volatile). Lo storage, del tipo UFS 2.2 (non veloce come un UFS 4.0, ma neanche lento come un eMMC 5.1) ammonta a 64 GB, che possono essere ampliati via microSD sino a un ulteriore Terabyte (1 TB).

Provvisto di varie connettività, tra cui Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, 4G e microUSB Type-C, ZTE Blade V41 Smart monta una batteria da 5.000 mAh, abbastanza standard in questa fascia, con il supporto alla carica rapida da 22.5W. Sotto l’interfaccia proprietaria MyOS la versione di Android prevista è la dodicesima.