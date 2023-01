ZTE Blade V41 Vita: ufficiale con 5G e MediaTek Dimensity 810

Ascolta questo articolo

ZTE, noto brand cinese apprezzato anche per la linea di smartphone Nubia, ha annunciato un nuovo smartphone low cost, lo ZTE Blade V41 Vita, che raccoglie l’eredità dello ZTE Blade V40 Vita dello scorso Marzo.

Il nuovo smartphone ZTE Blade V41 Vita ha uno spessore di spessore di 7,98 mm e uno chassis con i bordi piacevolmente piatti. In alto c’è il foro per il reset, a sinistra lo slot per le SIM, a destra il bilanciere per il volume e il tasto di accensione con scanner delle impronte digitali e in basso il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e la microUSB Type-C. Frontalmente, vi è un notch a V, per la selfiecamera, mentre dietro vi sono due grandi “occhi”, con uno di essi dedicato al sensore principale e l’altro ai sensori fotografici minori. Alla destra di questi anelli vi è una barra più lucida, rispetto al colore grigio scuro, “starry black“, della scocca, che contiene le indicazioni della fotocamera e il Flash LED.

Il display dello ZTE Blade V41 Vita è un LCD IPS da 6,6 pollici, risoluto in FullHD+ a 1080 x 2408 punti, con uno screen-to-body dichiarato del 90,5%, circa 400 PPI di densità, e un refresh rate pari a 90 Hz. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel (f/2.0, video a 1080p@30fps) e supporta il riconoscimento del volto. Dietro, vi è una tripla fotocamera. Il sensore principale arriva a 50 megapixel (f/1,8, PDAF, auto HDR, panorama, video a 1080p@30fps), ed è seguito da due sensori da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno per le macro (a 4 cm) e uno per l’effetto Bokeh che sfoca lo sfondo.

Ai timoni di comando dello ZTE Blade V41 Vita opera il processore octacore (2,4 GHz) a 6 nanometri MediaTek Dimensity 810 con la GPU dual core Mali G57: la RAM, da 6 GB, guadagna virtualmente sino a 5 GB ulteriori, portandosi a 11 GB quando necessario, attingendo spazio allo storage UFS 2.2, non espandibile, da 128 GB. Sul piano dell’autonomia, il dispositivo integra una batteria da 4.500 mAh, caricabile rapidamente a 22,5W.

Le connettività di bordo sono il GPS, il Wi-Fi ax/6 dual band, il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), l’NFC, il Dual SIM e il 4 e 5G: per il sistema operativo, risulta adottato Android 12, posto sotto l’interfaccia proprietaria MyOS 12, che ha pochi giochi e app preinstallati (comunque rimovibili), oltre a funzioni per le gesture, l’uso con una mano sola, personalizzazioni estetiche, etc. Il prezzo, in promo su Amazon Italia, è di 249,00 euro, riducibili di 20 euro grazie al coupon (amzn.to/3J7GmiH) attualmente offerto sull’e-commerce di Jeff Bezos.