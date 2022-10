ZTE Blade X10 Pro: ufficiale il tablet low cost con 4G

Ascolta questo articolo

ZTE, noto brand cinese apprezzato soprattutto per i suoi smartphone con selfiecamera nascosta sotto lo schermo, nelle scorse ore h annunciato, negli USA, un nuovo tablet, di livello base, in veste di ZTE Blade X10 Pro.

Il nuovo tablet economico ZTE Blade X10 Pro ha uno chassis in metallo che misura 242.0 x 167.8 x 8.7 mm, risultando quindi molto sottile, con un peso di 527 grammi: frontalmente, propone un display LCD IPS da 10.1 pollici di diagonale, risoluto a 1920 x 1200 pixel, quindi in WUXGA con una selfiecamera posta lungo il lato lungo tenendo il device in modalità orizzontale: la risoluzione del sensore in questione è pari a 5 megapixel.

Questa è la medesima risoluzione adottata anche nel caso dell’unica fotocamera posta dietro, in questo caso nel mezzo in alto, nel caso ancora una volta si tenga il device in panoramica, magari tra due mani per inquadrare l’ambiente esterno. Purtroppo, manca il Flash LED per le foto con scarsa luce ambientale.

Lato audio, vi sono due speaker stereo. Per il processore, lo ZTE Blade X10 Pro si avvale del processore a otto core Unisoc SC9863A, con un clock massimo a 1.6 GHz: l’unica combinazione di memorie, prevede 4 GB per la RAM e 64 GB per lo storage. La sezione connettività è molto ampia e, oltre al Bluetooth 4.2 e al Wi-Fi n, prevede anche il Dual SIM con 4G LTE per non vincolare il collegamento a internet alle reti domestiche e assicurare un pieno utilizzo anche in mobilità.

La batteria del tablet ZTE Blade X10 Pro è di 6.000 mAh, e trova la carica, non troppo velocemente, a 10W, via microUSB Type-C: sul sistema operativo, la scelte del costruttore cinese si è orientata per l’adozione di Android 12. Secondo quanto comunicato, il prezzo di esordio sul mercato è stato fissato a 150 dollari.