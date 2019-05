ZTE Blade A7, super economico smartphone entry level con design elegante e 4G

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Puntando al modello con più memorie a bordo, direi che lo ZTE Blade A7 sia uno degli smartphone col miglior rapporto tra qualità e prezzo, visto che - a cifre del genere - è davvero difficile trovare di meglio: il 4G, ad esempio, in una soglia di spesa come questa, non va dato per scontato mentre, tuttavia, lo scanner tradizionale per le impronte digitali, forse, sarebbe stato da preferire ad un poco efficace sblocco facciale 2D. Nel complesso, un prodotto valido per molteplici esigenze in uso medio.