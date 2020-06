ZTE Axon 11 SE: ufficiale il medio-gamma low cost con 5G e quadcamera

ZTE, brand cinese un tempo noto in Italia per alcune delle prime chiavette Wi-Fi distribuite in tandem con vari operatori nazionali, ed ormai da tempo celebrato per i suoi smartphone, ha ampliato la serie di smartphone Axon 11, già comprensiva del medio-gamma Axon 11 5G, con un ulteriore modello, rappresentato dal più accessibile device ZTE Axon 11 SE, provvisto di connettività mobile 5G (con download/upload sino a 3.5/1.25 Gbps).

ZTE Axon 11 SE (162.7 × 76.3 × 8.8 mm, per 184 grammi) palesa un design perfettamente attuale, avendo abbandonato tacche e notch in favore di un layout con foro in alto a sinistra del frontale, quale sede per la selfiecamera, da 16 megapixel: tutt’intorno è situato un pannello panoramico (19.5:9 di aspect ratio, 90.8% di screen-to-body) FullHD+ da 6.53 pollici, con ottima densità di pixel per pollice (394 PPI) che, essendo un LCD e non un AMOLED, costringe lo scanner biometrico a collocarsi sul retro, al centro.

Sempre sulla coverback, lo ZTE Axon 11 SE colloca, sullo spallino di sinistra, sopra il Flash LED, un bumper quadrato ma non spigoloso al cui interno si celano i sensori della quadrupla fotocamera, da 48 (principale, pixel binning, f/1.79, 6 lenti), 8 (ultragrandangolo a 120°, f/2.2), 2 (macro a 2 cm, f/2.4), e 2 (profondità, f/2.4) megapixel.

A gestire l’hardware in questione, ma anche il nutrito array di connettività di bordo (Dual SIM, GPS, Wi-Fi ac dual band, 4G e 5G, Bluetooth 5.0, jack da 3.5 mm, e microUSB Type-C), e l’audio DTS: X Ultra, opera un processore octacore (2.0 GHz) Dimensity 800, realizzato da MediaTek con litografia a 7 nanometri, ed abbinato a una GPU Mali-G57 MP4 di ARM. Le memorie, RAM (LPDDR4x) e storage (UFS 2.1) espandibile, consentono all’utente di scegliere tra 3 differenti configurazioni, da 6+128 (1.998 yuan, o 251 euro), 8+128 (2.298 yuan, o 289 euro), ed 8+256 GB (2.598 yuan, o 327 euro). In ottica gaming, lo ZTE Axon 11 SE adotta un sistema di dissipazione del calore regolato da 9 sensori, basato su una doppia piastra di grafite, per batteria e scheda madre, in ragione del quale, dopo un’ora di gioco a PUBG Mobile, il device non oltrepassava i 39.4°.

Completano la scheda tecnica del mid-range Axon 11 SE di ZTE la batteria, da 4.000 mAh (12 ore di autonomia), caricabile rapidamente (50% in 30 min) a 18W, ed il sistema operativo Android 10, celato sotto l’interfaccia proprietaria MiFavor UI 10.