ZTE Axon 11 5G: ufficiale lo smartphone (medio-gamma) con 5G più leggero al mondo

A poco più di un mese dal varo dell’Axon 10s Pro, il colosso cinese ZTE fa segnare un altro primato, con lo smartphone 5G più leggero al mondo, rappresentato dal nuovo medio-gamma ZTE Axon 11 5G, già out-of-the-box con Android 10 (seppur sotto l’interfaccia proprietaria MiFavor 10.

ZTE Axon 11 5G (159.2 x 73.4 x 7.9 mm) ferma la bilancia sui 168 grammi, nonostante disponga anche di un sistema di raffreddamento a liquido, grazie all’impiego, per lo chassis disponibile nelle colorazioni Pearl White/Laser Black, della fibra di carbonio. Frontalmente, il device si presenta con un display che, curvando ai bordi, scema nella coverback, in vetro, sulla quale è presente un bumper laterale squadrato per la quadcamera posteriore.

Lato multimedia, ZTE Axon 11 5G mette in campo un display da 6.47 pollici con risoluzione FullHD+ cadenzata secondo l’aspetto panoramico a 19.5:9: nello specifico, si tratta di un ben contrastato (100.000:1) e cromaticamente fedele (100% sulla scala NTSC) pannello AMOLED, sotto il quale si cela lo scanner per le impronte, incluso tra cornici molto contenute, anche sul mento, onde poter ottenere uno screen-to-body del 92%.

Per la selfiecamera, da 20 megapixel (con Face Unlock 2D, e intelligenza artificiale al servizio della modalità Ritratto e dell’abbellimento su 7 livelli), la sede scelta è quella di un discreto notch a U: sul retro, i quattro sensori fotografici comprendono un’unità da 64 (f/1.89, pixel binning), una ultragrandangolare (120°) da 8 (f/2.2), e una coppia di sensori da 2 megapixel, di cui uno (f/2.4) per le macro (da 4 centimetri) e uno per la profondità. Sul versante audio, è da annotarsi l’implementazione della sonorità di tipo spaziale, stante il supporto al DTS: X Ultra.

Apportatore del modem Snapdragon X52 per il 5G (standalone e non), nello ZTE Axon 11 5G è il processore octacore (2.2 GHz) Snapdragon 765G, messo da Qualcomm in coppia con la GPU Adreno 620: la RAM (LPDDR4X) e lo storage (espandibile di altri 2 TB rinunciando a una delle 2 SIM) si combinano nei setting da 6+128 (circa 353 euro, o 2.698 yuan), 8+128 (sui 393 euro, o 2.998 yuan), ed 8+256 GB (pressappoco 445 euro, o 3.398 yuan).

In ambito di connettività, lo ZTE Axon 11 5G dispone del Dual SIM ibrido con anche il 4G, del Wi-Fi ax/6, del Bluetooth 5.1, del GPS (Galileo, Glonass) e, infine, financo della microUSB Type-C con la quale caricare, rapidamente (18W), secondo i dettami del Quick Charge 4.0+, la maxi batteria, da 4.000 mAh.