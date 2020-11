Zebra TC26: ufficiale lo smartphone palmare rugged per i professionisti sul campo

La statunitense Zebra Technologies Corporation, specializzata in computer palmari a uso aziendale, ha annunciato l’arrivo sul mercato, sotto l’aspetto consueto di un device rugged mosso da Android 10 (con la garanzia di ricevere l’11), il mobile computer Zebra TC26, in versione anche 4G o, per l’uso prevalentemente in ambienti chiusi, solo Wi-Fi (TC21).

TC26 (158 mm x 79 mm x 13,7 mm, per 236 grammi) risulta resistente, grazie al superamento dei test militari MIL-STD 810G ed all’applicazione frontale del vetro Gorilla Glass 3, oltre che impermeabile, stante la certificazione IP67: anteriormente, il display HD da 5 pollici risulta ben leggibile all’aperto, grazie alla retroilluminazione a LED, venendo sormontato in alto da una selfiecamera da 5 megapixel, utile per rimanere in contatto con la sede centrale e, magari, ricevere formazione sul campo. Dietro, l’autofocus supporta una monocamera da 13 megapixel, ideale ad esempio per fotografare l’esito di riparazioni, o lo status di danneggiato della merce ricevuta: volendo, è possibile richiedere l’opzione per il modulo di scansione 1D/2D (SE4710), ideale per acquisire al volo le info in base ai codici QR, in modo da aggiornare al volo la dotazione del magazzino, o l’ammontare di cui si ha bisogno.

L’octacore (1.8 GHz) Snapdragon 660 può avvalersi di diverse combinazioni mnemoniche, di RAM e storage (espandibile di altri 128 GB), pari a 2+16, 3+32, e 4+64 GB, traendo l’energia per 10 ore di lavoro dalla batteria (removibile) standard (3.100 mAh) o per 14 ore da quella a capacità estesa (5.400 mAh), ricaricabili via microUSB Type-C.

Tipico palmare per gli impiegati nei settori retail, trasporti, mobilità sul campo, lo Zebra TC26 comunica le notifiche via vibrazioni, LED multicolori, o segnale acustico, erogato dal potente (1 Watt) speaker integrato: le connettività non mancano, affidate al Bluetooth 5.0, al Wi-Fi dual band, al GPS (A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou), all’NFC, all’opzione (via eSIM) per il Dual SIM, con la facoltà di comunicare via chiamate VoLTE su rete mobile, VoWIFI su reti stanziali, o mediante il sistema push-to-talk in stile walkie talkie.

Sempre sicuro, in ragione di un sistema di avvio protetto, il palmare Zebra TC26 può essere customizzato anche a livello software: di base presenta diversi tool gratuiti per la Mobility DNA (es. tastiera enterprise per inserire velocemente dati alfanumerici, vari tool di diagnostica, conversione delle app a schermo verde in moderne app full touch, scansione e condivisione agevolata di codici RFID o a barre, tracciamento dei device magari lasciati fuori posto). Tuttavia, possono essere aggiunte ulteriori soluzioni di comunicazione voice (Mobility DNA Enterprise), di assistenza (Zebra OneCare), finendo col pagare effettivamente solo quello (sempre rivedibile) di cui si ha bisogno.