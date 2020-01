Zanco Tiny 2: ufficiale il feature phone più piccolo al mondo

Sono passati già 3 danni da quando, nel 2017, la britannica Zanco annunciò il primo feature phone più piccolo al mondo (ancora oggi in vendita su Amazon, a 39.99 euro): il tempo, quindi, è maturo il per nuovo Zanco Tiny 2, munito di funzioni da spionaggio mutuate dal ben più recente Zanco S-Pen di inizio 2019.

Grande più o meno come una pennetta USB (6 x 3 x 1.6 cm, per 31 grammi), il Tiny 2 di Zanco dispone di un display da 1 pollice, risoluto in 120 x 96 pixel, sul quale consultare i classici messaggini, l’ora, ed il calendario, impostare un allarme, o giocare ai precaricati videogame Tetris e Snake. Poco sotto, alberga una minuscola tastiera con keycaps fisici. In quanto telefono tradizionale, supporta le chiamate, in tutto il mondo, secondo le connettività 2 e 3G, ma senza 4G/LTE: il tutto si traduce in un beneficio per l’autonomia che, a carica completa della batteria, arriva a coprire la settimana d’uso.

Tra le dotazioni smart dello Zanco Tiny 2, spicca la presenza di uno storage, via microSD, da 32 GB massimi, sul quale stoccare la propria musica, ascoltabile via Bluetooth 3.0 mediante cuffie wireless, o dal jack da 3.5 mm (onde accrescere l’autonomia): in ambedue i casi, tornerà utile il player mp3 ed mp4 in dotazione. Nell’eventualità, invece, che si desideri ascoltare la propria stazione radiofonica preferita, si potrà fare affidamento su una comoda quanto tradizionale Radio FM (cui gli auricolari con jack da 3.5 mm faranno da antenna).

Come ogni moderno telefono, anche lo Zanco Tiny 2 integra una minuscola fotocamera, tuttavia VGA (da 0.3 megapixel), per scattare qualche foto o riprendere silenziosamente i paraggi.

Zanco Tiny 2 è attualmente in crowdfunding su Kickstarter (ove però ha già superato l’obiettivo finanziario da raggiungere per entrare in produzione), con la possibilità di acquistarlo a partire da 66 euro, con spedizioni nel prossimo Aprile. Per 71 euro, invece, è disponibile la “gift pack edition”, con in regalo le cuffiette Bluetooth “Jam1n” (processore CSR8645, Bluetooth 4.2, suono stereo, driver da 9 mm, e 3 ore d’autonomia).