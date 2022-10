Xiaoxin Pad Plus 2023: ufficiale il tablet Wi-Fi adatto alla produttività

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, Lenovo ha annunciato un nuovo tablet in patria, col nome di Xiaoxin Pad Plus 2023 che, nei mercati d’oltremare, potrebbe arrivare col più semplice nome di Lenovo Pad Plus 2023 11.5 (1.599 yuan, o circa 223 euro).

Questioni di denominazione a parte, il tablet Xiaoxin Pad Plus 2023 (269,1 x 169,4 x 7,4 mm per 520 grammi, in nero e verde) è più che altro una versione localizzata del tablet globale Lenovo Tab P11 Gen 2 con, a confronto, meno varianti (la versione global era declinata anche in 4+64 GB, e con l’opzione per il 4G LTE). Il display del tablet appena annunciato è un LCD IPS da 11.5 pollici, risoluto a 2000 x 1200 pixel, con una densità di pixel per pollice pari a 203 PPI, e una buonissima fluidità di scorrimento, grazie al refresh rate da 120 Hz massimi, e 400 nits come luminosità di picco.

La selfiecamera del tablet Xiaoxin Pad Plus 2023 è pari a 8 megapixel, con apertura a f/2.0 e 83° come FOV e riconoscimento facciale. Il retro ha un sottilissimo semaforino che – sopra il Flash LED – colloca una monocamera da 13 megapixel, con apertura a f/2.4, autofocus, e campo visivo FOV a 89°. Passando all’audio, vi è un mini-jack da 3.5 mm e quattro speaker stereo con Dolby Atmos.

Il processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Helio G99 con GPU Mali-G57 MC2 sospinge le prestazioni (che dovrebbero concretizzarsi su AnTuTu in 350-400mila punti) del tablet Xiaoxin Pad Plus 2023 che, in tema di memorie, beneficia di 6 GB di RAM LPDDR4 e di 128 GB di storage UFS2.2, espandibile (+ 1 TB) via microSD. L’autonomia viene affidata a una batteria da 7.700 mAh, caricabile rapidamente a 20W via microUSB Type-C 2.0.

Le connettività del tablet Xiaoxin Pad Plus 2023, per altro provvisto di Pogo Pin magnetici per la connessione della tastiera (da comparsi a parte), prevedono il solo Wi-Fi 6 (vs il Wi-Fi 6E della versione global), il Bluetooth 5.2, il GPS (BeiDou, Galileo, Glonass): i sensori di bordo sono quelli classici, e cioè sostanziati in quello di Hall, nel giroscopio, nel sensore di illuminazione e nell’accelerometro. Il sistema operativo è Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria ZUI 14.