Xiaomi presenta i tablet Pad 6 Series e il wearable Smart Band 8

All’evento Xiaomi il brand cinese ha presentato, oltre al cameraphone Xiaomi 13 Ultra, diversi prodotti e accessori, tra cui hanno spiccato maggiormente il tablet Xiaomi Pad 6 e la smartband Xiaomi Smart Band 8.

Il tablet Pad 6 (253,95×165,18×6,51mm per 490g), erede del Pad 5, sia in versione base che Pro, dietro un vetro Gorilla Glass 3 ha un display LCD da 11″ con risoluzione a 2880×1800 pixel, rapporto d’aspetto a 16:10, refresh rate adattivo sino a 144Hz, con 309 PPI, contrasto a 1.400:1, 550 nits di luminosità, e certificazione TÜV Rheinland per la tutela della vista. Non manca la certificazione Dolby Vision e la facoltà di usare la opzionale Mi Inspiration Stylus, venduta a 449 yuan, circa 59 euro, autonoma per 150 ore. Per interagire con lo schermo c’è anche l’opzione che prevede la tastiera smart, prezzata a 599 yuan, circa 79 euro.

La sezione connettività è un altro punto in comune tra le versioni base e Pro dello Xiaomi Pad 6: in particolare, si registrano Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, micro USB Type-C 3.2 di 1° generazione.

La versione base davanti ha una webcam da 8 megapixel e dietro da 13 megapixel (f/2.2, messa a fuoco PDAF): lato audio si apprezza la certificazione Dolby Atmos. La versione Pro ha una selfiecamera da 20 megapixel e dietro fotocamera da ben 50 megapixel, dimensionata a 1/2,76″, con pixel da 1,28 micrometri e apertura a f/1,8. Anche qui c’è l’audio Dolby Atmos. La versione base dello Xiaomi Pad 6 ha il chipset Qualcomm Snapdragon 870 che gestisce 6 od 8 GB d RAM LPDDR5 e 128 o 256GB di storage UFS 3.1. La versione Pro vira sul top Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che regge sempre la RAM LPDDR5, qui da 8 o 12 GB e lo storage UFS 3.1, qui da 128, 256 o 512 GB.

In merito ai listini, ovviamente variano secondo gli storage. Xiaomi Pad 6 da 6+128GB costa 1.899 yuan, circa 252 euro, mentre da 8+128 GB costa 1.999 yuan, circa 265 euro e da 8+256 GB viene 2.299 yuan, circa 305 euro. Lo Xiaomi Pad 6 Pro da 8+128 GB richiede 2.399 yuan, circa 318 euro, mentre da 8+256 GB costa 2.699 yuan, circa 358 euro, da 12+256 GB è venduto a 2.999 yuan, circa 398 euro, e da 12+512 GB si compra a 3.299 yuan, circa 438 euro.

Sul versante autonomia, lo Xiaomi Pad 6 ha 8.840 mAh di batteria caricabile rapidamente a 33W mentre la versione Pro ha una batteria da 8.600 mAh con ricarica rapida 67W.

Passando alla Xiaomi Smart Band 8, in vendita a 39 yuan, circa 31 euro, che si può anche attaccare al collo come ciondolo o ai lacci da scarpe come tracker, quest’ultima pesa appena 27 grammi ed è dimensionata a 22,5×10,99 mm. Rispetto al passato ha la ghiera in metallo che contrasta col fondello in plastica: soprattutto c’è un sistema di sgancio rapido che, in tandem con alcuni accessori, permette di sfruttare varie modalità, come quella per il pugilato, quella per la corsa (running bean) che rileva parametri come la frequenza del passo, il tempo di contatto la lunghezza del passo e la forza del contatto.

Sotto un vetro temperato leggermente curvo (2.5D) alberga un display AMOLED da 1,62″ con risoluzione a 192×490 pixel (326 PPI). Tale pannello longitudinale ha 60 Hz di refresh rate e la regolazione automatica della luminosità (600 nits di picco). Ci sono oltre 200 quadranti.

Lo chassis, impermeabile sino a 5 atmosfere, ha sul dorso il sensore per la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue: sportivamente parlando, il wearable traccia oltre 150 attività sportive. Compatibile con smartphone animati da Android 6+ e iOS 12+, la Smart Band 8 di Xiaomi si collega via Bluetooth 5.1, ha i pagamenti contactless grazie all’NFC e affida la sua autonomia (16 giorni in uso tipico, solo 6 con l’AOD) a 190 mAh di batteria, caricabile del tutto in meno di un’ora.