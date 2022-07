Xiaomi 12 Lite: ufficiale il medio-gamma con ambizioni da fascia alta

Ascolta questo articolo

Chiacchierato da diversi mesi, visto che non fu presentato assieme agli Xiaomi 12, nelle scorse ore è stato tacitamente ufficializzato lo smartphone di fascia medio-alta Xiaomi 12 Lite, cadenzato nelle colorazioni Lite Pink, Black, Lite Green.

Esteticamente, lo chassis (159.3 x 73.7 x 7.3 mm per 173 grammi) dello Xiaomi 12 Lite, impermeabile secondo il grado IP53, presenta bordi piatti, in stile iPhone, e un retro con particolari riflessi, grazie a una realizzazione multistrato, e finitura opaca. Il perimetro presenta l’emettitore di infrarossi, la microUSB Type-C, il bilanciere del volume, il pulsante d’accensione e lo slot per le due SIM. Il frontale, protetto da un vetro Gorilla Glass 5, annovera un AMOLED display da 6.55 pollici risoluto in FullHD+ (403 PPI), secondo un aspect ratio a 20:9, con AdaptiveSync da 60 a 120 Hz, touch sampling a 240 Hz, supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision, grande attenzione al colore (100% su DCI-P3 ed sRGB, JNCD ≈ 0.26, ΔE ≈ 0.31), ottimizzato con vari escamotage per ridurre lo stress visivo (Reading mode 3.0 per aggiunge toni caldi e a richiesta l’effetto carta, modalità Sunlight 3.0 per una miglior visibilità all’aperto, attenuazione PWM dimming a 1.920Hz che non riduce la nitidezza come confermato dai 5.000.000:1 di contrasto, True Display), scanner in-display.

Il DotDisplay in questione colloca, nel foro centrale alto, la selfiecamera Samsung GD2 da 32 megapixel (f/2.45, Xiaomi Selfie Glow, selfie time-lapse, autofocus con eye tracking, Modalità notturna, abbellimenti AI, ritratto Bokeh, face unlock, due LED). Nel lingotto posteriore, la tripla fotocamera allinea verticalmente un sensore principale Samsung HM2 da 108 megapixel (1/1,52”), uno ultragrandangolare (120°) da 8 (f/2.2) e uno per le macro (a 4 cm) da 2 megapixel.

L’app fotocamera per tale assetto mette a disposizione l’eye tracking, la modalità notturna, le foto a 108 megapixel, la cancellazione degli elementi indesiderati, la modifica del cielo, lo scatto continuo temporizzato, i video sino al 4K@30fps, il time-lapse, 12 filtri sui video, 19 modalità vlog e l’One-click AI cinema. L’audio conta su due speaker stereo con Dolby Atmos. Manca il jack audio.

Nello Xiaomi 12 Lite opera il processore octacore (2.4 GHz) Snapdragon 778 con la GPU Adreno 642L: la RAM (LPRRD4x) e lo storage (UFS 2.2) sono combinati in 3 allestimenti, da 6+128 (399 dollari), 8+128 (449 dollari), 8+256 GB (499 dollari). La dissipazione termica prevede un sistema multi-livello. Sul piano energetico, la batteria da 4.300 si carica rapidamente (del tutto in 41 minuti) a 67W e beneficia della funzione Xiaomi AdaptiveCharge che ultimerà la ricarica poco prima che l’utente si svegli. Animato da Android 12 sotto la MIUI 13, lo Xiaomi 12 Lite annovera come connettività il 5G, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6, il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS).