Wind Tre: alcuni clienti ricevono SMS ‘particolari’ e il nuovo logo è online (per poco). La fusione è ormai vicina?

Da un bel po’ di tempo a questa parte, sia il brand Wind che il brand Tre sono stati riuniti sotto un’unica società. Ciò ha comportato alcuni vantaggi importanti nella telefonia mobile come un miglior livello di ricezione cellulare (dovuto alla fusione delle due reti) e, in maniera indiretta, ciò ha permesso l’ingresso di Iliad in Italia in qualità di operatore fisico, piuttosto che virtuale.

Fino ad oggi, però, tale fusione è rimasta trasparente: la società WindTre S.p.A. ha continuato ad operare con entrambi i brand nelle stesse modalità del passato. Ciò però potrebbe non durare a lungo: da tempo emergono indizi circa una possibile fusione dei due brand, la quale non dovrebbe tardare molto ad arrivare. Non è un caso che in questo articolo vi citiamo un paio di cose che riguardano proprio questa unione.

Un SMS di Wind e Tre informerebbe circa ‘un nuovo mondo di novità’

La novità più eclatante è rappresentata, senza ombra di dubbio, da un particolare SMS che molti clienti dei due operatori stanno ricevendo in queste ultime ore. Nel testo di tale SMS si legge quanto segue: “Tra pochi giorni daremo vita a un nuovo mondo di novità per esserti molto più vicino. Continua a seguirci. A presto!”. Tale messaggio sembrerebbe riferito, senza nemmeno troppi dubbi, alla futura unione dei due brand in procinto di essere realizzata.

Non è un caso che per il prossimo 6 Marzo si sarebbe dovuto tenere un particolar evento noto con il nome di “The Wow Now” ed indirizzato agli addetti ai lavori, poi annullato per via delle complicazioni date dalla diffusione del coronavirus sul suolo italiano. Tuttavia, sempre per la stessa data, potrebbero arrivare alcune novità in merito, tra le altre cose, al lancio della rete “5G Ready”.

Un altro indizio abbastanza eclatante è comparso sul sito di Wind per alcune ore: al posto del classico logo a cui siamo stati abituati in questi anni, sarebbe stato possibile visionare il probabile nuovo brand dei due operatori. Ciò farebbe pensare che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte e che ne sapremo di più solo nei prossimi giorni.