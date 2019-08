Wiko Y50: smartphone iper democratico con Android GO Edition

La hardware house francese Wiko, specialista in telefonia mobile low cost, dopo aver popolato la serie Y con i modelli Y60 ed Y80, all’esordio nella scorsa primavera, ha annunciato un nuovo esemplare di questa serie, rappresentato dall’inedito Wiko Y50, in procinto d’arrivare sul mercato nei prossimi giorni, ad una cifra davvero esigua.

Il Wiko Y50 ha una scocca plastica compatta e maneggevole (146 x 73.5 x 8.7 mm, per 160 grammi) cadenzata nelle nuance monotinta blu e dark grey (grigio scuro), seppur con qualche finitura di tipo glossy volta a dare la parvenza del vetro: quest’ultimo materiale è invece presente, ovviamente, nel frontale, quale protezione per il display LCD (di tipo TN) con una risoluzione FWVGA (pari a 480 x 854 pixel, con 169 PPI) sufficiente per la maggior parte degli usi: la diagonale è da pocket phone, ovvero di 5 pollici, ma la superficie visiva viene massimizzata dalla funzionalità “Simple mode” in grado di far coesistere in un’unica schermata gli elementi (app, contatti preferiti, impostazioni più usate) di maggior interesse per l’utente.

La selfiecamera arriva a 5 megapixel, come pure quella posteriore, mono, affiancata da un Flash LED: a migliorare gli scatti contribuisce il Face Beauty, il formato HDR, e le impostazioni Pro, mentre – in tema di video – un valido apporto ai video, girati in risoluzione HD (720p @30fps), è offerto dall’applicazione di filtri Live e dalla possibilità di produrre suggestivi time lapse. La sezione multimediale, poi, si completa con la presenza di un jack da 3.5 mm (con Radio FM al seguito).

Sul versante computazionale, il Wiko Y50 fa ricorso ad un processore, quasi sicuramente MediaTek, quadcore (1.3 GHz): la RAM non va oltre l’1 GB, comunque più che adeguato stante l’adozione di Android Oreo 8.1 in edizione alleggerita GO, e lo storage non scende sotto l’ormai invalicabile limite dei 16 GB, per altro espandibili via microSD di altri 32 GB.

Completano il quadro del Wiko Y50, proposto a 69.99 euro (ed abbinabile ad un set di custodie a parte, tra cui anche una flip cover), una batteria da 2.200 mAh, caricabile via microUSB 2.0 standard, ed il comparto connettività che, pur dotato di Dual SIM, Wi-Fi n, Bluetooth 4.2, e GPS (con A-GPS), è fermo alla sola connessione mobile 3G (seppur in forma di HSPA+ con download potenziale sino a 42.2 Mbps).